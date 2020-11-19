В Калининграде главу социального центра задержали по делу о пожаре

В Калининграде следователи задержали председателя центра социальной помощи в рамках уголовного дела о гибели трех человек на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла ночью 27 октября. Загорелся один из домов по улице Гончарова, погибли трое мужчин. В здании располагался центр реабилитации алкозависимых граждан и наркоманов, который учредила одна из калининградских региональных общественных организаций.

По версии следствия, помещение центра реабилитации не отвечало нормам пожарной безопасности. Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Вчера, 18 ноября, в качестве подозреваемой задержали 49-летнюю женщину - председателя общественной организации. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.