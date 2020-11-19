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19.11.2020 15:21
Рубрика: Происшествия

В Калининграде главу социального центра задержали по делу о пожаре

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

В Калининграде следователи задержали председателя центра социальной помощи в рамках уголовного дела о гибели трех человек на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Трагедия произошла ночью 27 октября. Загорелся один из домов по улице Гончарова, погибли трое мужчин. В здании располагался центр реабилитации алкозависимых граждан и наркоманов, который учредила одна из калининградских региональных общественных организаций.

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По версии следствия, помещение центра реабилитации не отвечало нормам пожарной безопасности. Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Вчера, 18 ноября, в качестве подозреваемой задержали 49-летнюю женщину - председателя общественной организации. В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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