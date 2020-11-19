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19.11.2020 11:36
Рубрика: Общество

В Карелии от COVID-19 умер известный ученый-этнограф Константин Логинов

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Константин Логинов / vkontakte Фото: Константин Логинов / vkontakte
Фото: Константин Логинов / vkontakte

В Петрозаводске от коронавирусной инфекции умер известный карельский ученый-этнограф Константин Логинов. Ему было 68 лет.

Последнюю запись Константин Кузьмич оставил на своей странице в соцсети 9 ноября. Он написал, что температура 38,5, лихорадит, пропали запахи. Несколько дней жена не могла дозвониться в скорую помощь.

Ученого госпитализировали в специализированную больницу, но медики не смогли его спасти. В Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра, где он работал, сообщили о смерти Логинова и выразили семье и близким соболезнования.

Кандидат исторических наук Константин Логинов работал старшим научным сотрудником сектора этнологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Он совершил множество экспедиций в Заонежье и другие районы Карелии, Вологодской, Мурманской и Архангельской областей, собрал уникальные материалы о культуре народов, проживающих здесь, подготовил более 200 научных публикаций.

19 ноября в Карелии выявлено 343 новых случая коронавирусной инфекции, среди заболевших 43 ребенка, за сутки в регионе от COVID-19 скончались три человека.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск Пандемия коронавируса COVID-19

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