В Карелии от COVID-19 умер известный ученый-этнограф Константин Логинов

В Петрозаводске от коронавирусной инфекции умер известный карельский ученый-этнограф Константин Логинов. Ему было 68 лет.

Последнюю запись Константин Кузьмич оставил на своей странице в соцсети 9 ноября. Он написал, что температура 38,5, лихорадит, пропали запахи. Несколько дней жена не могла дозвониться в скорую помощь.

Ученого госпитализировали в специализированную больницу, но медики не смогли его спасти. В Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра, где он работал, сообщили о смерти Логинова и выразили семье и близким соболезнования.

Кандидат исторических наук Константин Логинов работал старшим научным сотрудником сектора этнологии Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Он совершил множество экспедиций в Заонежье и другие районы Карелии, Вологодской, Мурманской и Архангельской областей, собрал уникальные материалы о культуре народов, проживающих здесь, подготовил более 200 научных публикаций.

19 ноября в Карелии выявлено 343 новых случая коронавирусной инфекции, среди заболевших 43 ребенка, за сутки в регионе от COVID-19 скончались три человека.