В Мурманске стартовал XII кинофестиваль "Северный характер"

В Мурманске стартовал XII международный кинофестиваль "Северный характер". Он начался с показа документального фильма режиссера Наталии Карачковой с закадровым голосом Николая Дроздова "Дикие и свободные". Лента повествует о сотрудниках и экспертах Всемирного фонда дикой природы в России, которые работают для сохранения редких и исчезающих видов диких животных - амурских тигров, соколов-балобанов, белых медведей и моржей.

Одна из героев фильма - Татьяна Миненко, участница "Медвежьего патруля", которая спасает родной поселок Рыркайпий от белых медведей, а а самих арктических хищников - от браконьеров. Вторым героем ленты стал Павел Фоменко, которого называют "человеком-тигром", который всю жизнь посвятил охране амурских тигров и в 2000 году признан "Героем планеты" по версии одного из журналов. Однажды он сильно пострадал от нападения тигрицы, но спустя год, после нескольких операций, вернулся к своей деятельности. Третья история фильма рассказывает об орнитологе Игоре Карякине и его семье, которые рискуют жизнью, чтобы подселить птенцов сокола-балобана из московского заповедника в гнезда диких птиц на отвесных скалах.

- Для меня стало открытием то, что "медвежий патруль" может состоять из 2-3 людей, которые не вооружены ничем - максимум копьем и ракетницей, чтобы отпугнуть медведя, - поделилась Наталия Карачкова. В фильме можно видеть нашу встречу с медведем. Накануне мы снимали, как наша героиня Татьяна обучает малышей и старшеклассников в школе, как надо орать, если ты увидел медведя. Этот урок мы вспомнили в ту же секунду!

Фестиваль проводится в онлайн-формате и будет продолжаться до 22 ноября. Имена победителей жюри назовет в субботу, 21 ноября.

Справка "РГ"

Международный кинофестиваль "Северный Характер" впервые прошел в 2008 году. Сегодня это единственный в Мурманской области кинофорум, где лично представляют свои работы авторы фильмов из 7 северных стран - России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Канады. Также принимают участие авторы из Эстонии, Италии, Голландии.