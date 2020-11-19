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19.11.2020 09:24
Рубрика: Власть

В Петербурге на Рождественской ярмарке откажутся от катка и карусели

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, традиционная Рождественская ярмарка в Петербурге все же состоится, правда, городские власти предупредили граждан о том, что пройдет она с ограничениями.

В частности, как сообщают в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, в этом году на ярмарке не будет катка и карусели.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Компенсировать это власти города обещают новым необычным оформлением Манежной площади и Малой Садовой улицы.

Торговая часть ярмарки будет работать в обычном режиме. Как и в прошлые годы в центре города откроются киоски с деликатесами из разных регионов России.

Рождественская ярмарка пройдет в Петербурге уже в пятнадцатый раз. За эти годы ярмарка стала настоящим зимним брендом города, сюда за новогодним настроением специально приезжали туристы. В этом году в Смольном ожидают, что число посетителей будет ниже, туристов в городе значительно меньше, многие граждане сидят на самоизоляции. Тем не менее, власти решили не отменять ярмарку вообще, как говорят в аппарате Елина, это сделано для создания праздничного настроения.

Стоит отметить, что пока не анонсировано, будет ли проходить на ярмарке концерт, как в прошлые годы, а также неясно, в каком формате будут работать заведения общепита, в прошлые годы фудтраки стояли вплотную друг к другу, формируя необычное гастрономическое пространство. Но в этом году такое расположение является скорее минусом, чем плюсом.

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