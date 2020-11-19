В Петербурге осудили компьютерного мастера, обобравшего пенсионера

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор по делу, которое может стать прецедентным. На скамье подсудимых оказался частный компьютерный мастер, заявление на него подал пенсионер, лишившийся после ремонта ноутбука 372 тысяч рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В середине лета этого года у пожилого жителя Васильевского острова сломался ноутбук. Пенсионер думал, как быть и увидел объявление на парадной, что частный компьютерный мастер по имени Володя дешево, быстро и надежно починит технику.

Мужчина вызвал мастера по объявлению. Ремонт ноутбука обошелся в итоге в 372 тысячи рублей, мастер заявил, что это деньги как за его услуги по ремонту, так и на покупку запчастей.

Уже после ухода мастера, пенсионер понял, что на эти деньги он мог бы купить несколько ноутбуков и скорее всего его обманули.

Мужчина пошел в полицию и написал заявление на мастера Володю. Заявление полицейские приняли и в считанные дни выяснили личность молодого человека, который приходил к пенсионеру. Выяснилось, что мастера, правда, зовут Денис, а не Володя. Деньги, несмотря на то, что дело было раскрыто очень быстро, парень уже успел потратить.

Молодой человек не стал отпираться и признал свою вину в мошенничестве в особо крупном размере. Он вернул пенсионеру 372 тысячи рублей, а также доплатил сверху в качестве компенсации морального вреда.

В итоге мастера приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Это дело может быть очень важным для многих жителей Петербурга и других регионов. Схема, когда компьютерные мастера приходят к людям, не разбирающимся в современной технике и требуют с них фантастические суммы за ремонт, процветает по всей стране. Зачастую люди, которые сталкиваются с этим, не идут в полицию, полагая, что сами виноваты в том, что доверились аферисту. История же петербургского пенсионера доказала: быстрое обращение в полицию помогло восстановить справедливость и вернуть все потраченные на псевдоремонт деньги.