В Сыктывкаре на ледовой переправе появились автобусы для ожидания катера

Погрузка продуктов в катер на воздушной подушке на переправе через Вычегду. Фото: Пресс-служба администрации Сыктывкара

На ледовой переправе между поселками Алешино и Седкыркещ, расположенными в границах города Сыктывкарат, появились автобусы. Они никого никуда не везут и предназначены для того, чтобы пассажиры, которые пришли на катер, могли дождаться его в тепле, сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара.

Алешино и Седкыркещ - это медвежьи углы Сыктывкара. Формально они относятся к столице Республики Коми, но фактически жизнь здесь вполне поселковая и ближе к деревенской, чем к городской. Поселки разделяет река Вычегда.

Причем сложнее всего жителям Седкыркеща, фактически для них переправа по воде - единственный способ добраться до большой земли. В поселке проживают порядка двух тысяч человек, большинство из них работают в Сыктывкаре.

В навигацию люди добираются до противоположного берега на пароме Усть-Сысольск. В межсезонье их возят другие суда, но в этом году паром временно не был заменен на другие виды транспорта. В итоге многие жители в принципе не смогли попасть в Сыктывкар, другие ждали попутного транспорта несколько часов в день, это сложно, учитывая, что в Республике Коми давно установилась минусовая температура.

Когда эта ситуация вскрылась, мэрия заменила начальника городского "Жилкомсервиса", именно эта структура отвечала в Сыктывкаре за доставку жителей с одного берега на другой.

Сейчас перевозка осуществляется бесплатно на судах на воздушной подушке, принадлежащих городскому управлению МЧС и "Водоканалу".

Учитывая, что пассажиры приходят на берег в разное время и жесткого расписание нет, специально для ожидания катеров на берегах стоят автобусы, куда можно зайти и погреться.