Кто и за что уволил редактора Батайской муниципальной газеты

Четверг, 12 ноября, начался как обычно. Редактор муниципальной газеты Елена Леонидовна Пивоварова, покормив с ложечки не встающего с постели отца-инвалида и оставив на столе завтрак для дочери-школьницы, в семь утра уже была на работе. На удаленке работают треть сотрудников, и то по плавающему графику, а остальные, и сама Елена, приходят в редакцию. Она как штаб, где собираются все новости и откуда весь 127-тысячный город Батайск как на ладони.

В Батайске не очень берегут "Золотой фонд прессы". За победу в конкурсе с таким названием Елена Пивоварова получила специальный диплом Совета Федерации. Фото: Из личного архива

Трое в сером

Елена просмотрела все новости - СМИ, ленты, соцсети. Обычно за ночь приходит до десятка вопросов по разным мессенджерам. Те, что привлекли внимание, сразу разбросала в группе по журналистам: проверить, съездить, позвонить, написать. Горячий день был в самом разгаре: четыре часа, когда в кабинет вошли трое. В них Елена узнала юриста городской администрации и двух чиновников комитета по управлению имуществом.

Безо всяких предисловий юрист выложил на стол бумагу - приказ об увольнении Пивоваровой.

Следующая сцена была немой. Елена в шоке не могла вымолвить ни слова. Это сейчас она вдруг улыбается: уж слишком тройка напомнила незапамятные времена. Хорошо хоть, не арестовали и не увезли в черном воронке.

Тройка меж тем захотела тут же подписать акт и оформить трудовую, но не оказалось главбуха. На вопрос о причине увольнения последовало казенное: "Причину назвать не можем - мы люди маленькие. Нам сказали - мы сделали". Это несмотря на то, что контракт с Пивоваровой подписан до 2025 года. Причину не смогли назвать и учредители издания, администрация города Батайска в лице комитета по управлению имуществом.

Пресс-секретарь главы города Всеволод Чернявский очень быстро и без запинки проговорил мне по телефону: "С Пивоваровой прекращено действие трудового договора по пункту второму статьи 278 Трудового Кодекса РФ. Это вся информация, которой я обладаю".

Один из читателей решил провести свое расследование, в чем же причина увольнения редактора народной газеты.

Елена Пивоварова: "Мы сами живем в этом городе, любим его и хотим, чтобы он стал лучше, и вовсе не ищем везде "чернуху"

Пресс-секретарь мэрии сослался на распоряжение комитета по управлению имуществом. Дотошный читатель позвонил в комитет. Нет, не мы - распоряжение первого зама главы города. Тот ответил: "Я не единолично принимал решение". А глава города Геннадий Павлятенко в отпуске. Мы попытались сами проанализировать, в чем же причина молниеносного снятия главреда?

Коса на камень

Некоторые источники утверждают, что причина в убыточности предприятия. Но ведь, по словам председателя регионального Союза журналистов Веры Южанской, "журналисты не пирожки пекут и не в алмазных копях работают". Давно известно, что районные и городские муниципальные СМИ субсидируются государством, и дай Бог, чтобы на бумагу и типографию денег зарабатывали продажей газеты и худо-бедно рекламой. "Вперед" - не исключение, получает дотацию из областного бюджета и муниципального, причем последнюю нынешний глава в прошлом году урезал практически вдвое.

- Как у вас сложились отношения с главой города? - спрашиваю Пивоварову.

- Стало сложней работать, - рассказала Елена. - Совещаний с участием прессы проводится мало. Раньше газета печатала перспективные планы города. Сейчас уже два года у нас нет информации об этом. Мы отправили большой запрос, как будет развиваться город, что появится в этом году, что будет. Запросили проектную документации городского благоустройства - людям же интересно, что их ожидает в городе, где они живут. У нас есть новый микрорайон Восточный, совершенно неблагоустроенный, голый. На него должны были выделить немалые средства, но к работам так и не приступили, деньги ушли назад в казну. Мы написали, был скандал...

Редакция завалена жалобами населения на мусор. "Прекрасно понимаем, что это проблема не только нашего города, но людям надо рассказать, что предпринимается для ее решения. Тоже не было ответа".

Четыре года назад в центре прямо посередине единственной пешеходной аллеи вырос торговый ларек. Вокруг плотная застройка, людям выйти некуда. Стоит, всем мешает, а главное, незаконно - никаких документов-разрешений. Журналисты обращались во все ведомства, чтобы его убрали, дошли до полпредства в Ростове, пока не добились своего.

Топал ногами на редактора и бывший мэр Путилин. Газета написала, как из-за халатности служб в холоде умерла ветеран войны Зоя Коваленко. Материал дали на первой полосе. Потом другой - как реализовывали программу газификации, а ветеран осталась без газа: не хватило денег заплатить.

- Меня вызвали в администрацию: "Мы все работаем на имидж мэра, а вы!" - "А я думала, мы работаем во главе с мэром на людей", - вспоминает Елена тот замечательный диалог.

Одно время замом по вопросам ЖКХ стал Дмитрий Беликов. Встречу с журналистом он назначил аж на девять часов вечера - только к этому времени он освобождался. Журналист приехала к нему в девять. И во время интервью рассказала о бабушке-инвалиде на Парковом, которая замерзает без отопления. Чиновник вскочил: "Поехали". Вместе помчались по адресу, там самолично все увидел, расспросил и отдал распоряжения. Увы, продержался такой необычный чиновник недолго, год назад его со скандалом уволили. Тогда активные батайчане написали петицию, три тысячи подписей собрали, чтобы его вернули. Газета написала об этом. Но материал с сайта заставили удалить. Глава лично попенял главреду: зачем про это пишете?

- "Надо писать о хорошем", - учил он, - рассказывает Елена. - Но если провести контент-анализ наших публикаций, то 70 процентов - это позитивные материалы. Мы ведь по любому чиху мчались писать и об открытии школы, клуба, и о ремонте улицы, и о новом памятнике, и об устроенном празднике, и о хороших людях. Мы сами живем в этом городе, любим его и хотим, чтобы он стал лучше, и вовсе не ищем везде "чернуху", чтобы поднять сомнительными темами тираж.

Как писать о том, чего нет? Однажды журналисты пошли освещать прекрасное событие - открытие школы после ремонта. Правда, внутрь их не пустили. Газета, написав об открытии, упомянула, что посмотреть школу журналистов не пустили. Конечно, опять раздался звонок "сверху". Почему вот другие районки возьмешь - там тишь да гладь, а вам вечно что-то надо? А люди потом стали писать и жаловаться, сколько в ней недоделок, даже в туалет дети ходят в соседние дома, отремонтирован лишь фасад.

Разногласия с учредителем длились не один год. И каждый раз коса находила на камень, когда газета бралась за темы, которые волнуют людей. По публикациям газеты и ее электронной версии можно предположить, что главред уволена за активную редакционную политику. "Многие задавались вопросом, каким образом муниципальная газета могла писать такие острые материалы, затрагивая непосредственно своего учредителя. И в этом была заслуга Елены Леонидовны - говорить о проблемах, не замалчивать их, не становиться "карманным" изданием власти, - говорят журналисты издания. - Часто были суды, были несогласные с нашими статьями, но мы выигрывали эти суды, потому, что боролись за правду".

Писать о том, чего нет?

Слухи между тем роились над Пивоваровой как осы над виноградом. В последние месяцы Пивоварову предупреждали быть аккуратнее, на место подыскивается человек. Но острую, яркую газету, смело отвечающую на запросы людей, всегда защищали и региональное управление по печати, и Союз журналистов. Газета провинциального городка вошла в десятку лучших изданий страны. Бывая на крупных всероссийских форумах, где награждали победителей журналистских конкурсов, всегда встречала коллег из маленького донского городка - газеты "Вперед". Ее журналисты - лауреаты таких бескомпромиссных конкурсов, как "Правда и справедливость". Кстати, одна из репортеров издания, Полина Калашникова, стала активным членом Общероссийского Народного фронта.

Именно она провела большое разбирательство, почему все школы и детсады города кормит одно предприятие. Яблочки в буфетах школ по цене ресторана. В детсадах и эти фрукты дефицит. Сгущенка - на пальмовом масле. В итоге приехал депутат Госдумы Антон Гетта, дело предали огласке на всю страну.

Летом конфликт разгорелся по поводу Соленого озера - есть такой водоем у въезда в город, любимое место отдыха в жару. Пришел новый арендатор и установил платный вход на пляж. Это было незаконно, Водный кодекс не разрешает прибирать в частные руки землю у водоемов. Администрация города согласилась с выступлением газеты и доложила, что нарушение устранено. Корреспондент поехал проверить, как отдыхается людям теперь. Оказалось: бесплатным оказался лишь неухоженный кусочек земли, а остальной пляж огорожен турникетом и пользоваться им можно по-прежнему только за деньги. Журналисты нашли и документацию на торгах: право аренды устанавливалось лишь на торговый павильон, а вовсе не на пляж...

Последней каплей стала публикация в газете "Вперед" о том, что Батайск попал в тройку антилидеров по заболеваемости COVID-19. "За что вы так не любите город?" - раздался Пивоваровой звонок. "Но ведь это констатация факта, - ответила она. - И об этом нужно писать, не потому, что я считаю город плохим, а потому что людям надо поберечься от заражения. 11 ноября издание рассказало о серьезном дефиците в городе антибиотиков и противовирусных препаратов, и опять власти сочли это камнем в свой огород.

Елена Пивоварова сейчас сидит дома и пока не оправилась от шока. Это как на бегу подстрелить человека - спортсмена даже, бегущего на рекорд, полного планов, творческих замыслов, как нарастить подписку, как охватить мультимедийное пространство. Уволенный редактор подняла тираж с 6 до 11 тысяч, организовала службу доставки своего издания наряду с бумажной версией, в которой, на минуточку, в доковидные времена стало 40 полос, и 24 из них в цвете, ежесуточно выходит сайт с аудиторией в триста тысяч человек в месяц - больше, чем все население Батайска, и привыкла жить в быстром ритме всего города. Ее поддержали сами читатели, с которыми журналисты ходили по инстанциям и судам, выбивали квартиры, субсидии, лекарства. Поддержало все журналистское сообщество - издания, журналисты, профессиональный союз, Фонд Андрея Первозванного, от которого год назад Пивоварова получала награду за вклад в укрепление семьи. Волонтеры запустили петицию.

- Сейчас у нас идет верстка очередного номера, - сказала Ирина Макаренко, работающая в редакции газеты с 2014 года. - Уже на следующий день после увольнения Пивоваровой, утром в пятницу, нам представили нового редактора Ларису Белоконь. Коллектив, конечно, растерян, но мы решили не останавливать выпуск газеты, которую создавала Елена Пивоварова, ту модель, которая принесла газете столько уважения ее читателей и наград самим журналистам.

Комментарии

Владимир Касютин, главный редактор журнала "Журналистика и медиарынок" секретарь СЖР, председатель всероссийского конкурса "10 лучших газет России", медиаэксперт:

- Для всего медиасообщества внезапное увольнение Елены Пивоваровой, главного редактора батайской газеты "Вперед" и электронного издания "Батайск-город" было, без преувеличения, шоком. Не секрет, что муниципальные редакторы не только печатных версий, но их электронных аналогов наиболее бесправны. Зачастую их судьба зависит от прихоти муниципальных чиновников, которые руководствуются не интересами жителей города или района, а личными мотивами. Многие чиновники не задумываются, что ухудшение качества СМИ приводит к ухудшению жизни территории. Аналогичная ситуация сложилась в Курганской области.

Газета "Вперед" и электронное СМИ "Батайск-город" по праву вошли в десятку лучших газет России. В конкурсе учитывается не только качество публикаций, дизайн, но и злободневность контента, наличие критических материалов, связь с аудиторией. Все это у редакции, возглавляемой Еленой Пивоваровой, было. Я, посещая различные территории страны, часто приводил в пример редакцию "Вперед" за гражданскую позицию, за небоязнь разрабатывать в том числе и критические материалы, чтобы искоренялись недостатки, редакцией предлагались варианты решения проблем.

Многие знают Елену, уважают за принципиальность и профессионализм. Это увольнение - нехороший прецедент, так как она была хорошим редактором, честно и ответственно выполнявшим свою работу. Союз журналистов России будет способствовать тому, чтобы Елену Пивоварову восстановили на рабочем месте.

Вера Южанская, председатель Ростовского отделения Союза журналистов России:

- Неожиданное увольнение Елены Пивоваровой стало шоком для всех. Никаких предпосылок для такого кардинального решения, каких-то проверок или выявленных нарушений не было. Вот так раз, вы уволены. Причем закон позволяет это сделать: ООО - 100-процентно учреждено государством. А хозяин, как известно, барин. Сейчас в редакцию заходит проверка - надо же, видимо, к чему-то привязать увольнение. Это при том, что на СМИ распространяется мораторий на проверки.

Между тем Елена Пивоварова - один из сильнейших редакторов России, сама отличный журналист. Несколько раз становилась лауреатом конкурсов профессионального мастерства Всероссийского уровня, а ее работу хвалил лично губернатор, называя газету "самой содержательной в области", дважды награждал благодарностями. В прошлом году издание вошло в десятку лучших газет страны. Я считаю, кадровая ошибка погубит очень хорошую газету. Разумеется, у нее были конфликтные ситуации - как в любой нормальной редакции. Грязь, ливневки, свалки - обычные темы, мимо которых не могла пройти газета.

Союз журналистов написал обращение губернатору Ростовской области Василию Голубеву в защиту главреда. Напомню, подобные ситуации были в регионе и ранее - в Белой Калитве, в Морозовске, и глава помогал их разрулить.

Тем временем

Журналисты издания также подписали обращение к губернатору с просьбой восстановить Пивоварову на работе. "Увольнение без объяснения причины такого редактора, который душой болеет за дело, по меньшей мере несправедливо. Под угрозой то, что создавалось годами. Зачастую люди обращались в редакцию как в последнюю инстанцию, так как теряли веру в то, что можно добиться правды. И газета им помогала. Почему решение о руководстве успешного и популярного СМИ было принято Комитетом по управлению имуществом? То, что происходит, попахивает нарушением закона о СМИ, диктатом учредителя и его вмешательством в редакционную политику издания. Журналисты против увольнения главного редактора!"