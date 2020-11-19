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19.11.2020 17:19

Мнение волгоградских ветеранов учтут при подготовке к юбилейным датам

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
В Волгограде прошла отчетно-выборная конференция регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Мероприятие провели в режиме видеосвязи. Новым председателем организации стал спикер регпарламента Александр Блошкин.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

- Актуальные вопросы жизнедеятельности, вопросы развития Волгоградской области, муниципальных образований всегда были и, я уверен, останутся в центре внимания ветеранского сообщества. Считаю это правильным. Ветеранскую экспертизу у нас проходят все важные решения по развитию Волгоградской области. И только потом мы приступаем к их реализации, - отметил губернатор Андрей Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Предложения представителей старшего поколения учитывали при подготовке празднования 75-летия победы в Сталинградской битве и других памятных дат. С опорой на ветеранское сообщество принимали решения по созданию памятника речникам и реконструкции мемориала на Мамаевом кургане.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, уже сформирована рабочая группа, а в ближайшее время будет создан и оргкомитет по подготовке к 80-летию сталинградской победы.

- Программа торжественных и юбилейных мероприятий на всех этапах была синхронизирована с масштабной работой по реализации проектов развития Волгоградской области. Именно они стали приоритетными в нашей совместной деятельности. Ровно пять лет назад, 19 ноября 2015 года, состоялось открытие долгожданного дорожного объекта, объекта-долгостроя - туннеля на Тулака. Ввести его в строй - был один из первых ветеранских наказов, - напомнил Андрей Бочаров.

В регионе выработана система оказания адресной помощи фронтовикам, ветеранам, пенсионерам, людям предпенсионного возраста - сегодня волгоградские практики внедряют другие регионы страны.

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