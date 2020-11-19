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19.11.2020 22:31
Рубрика: Общество

На Кубани определили формат проведения новогодних гуляний

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В четверг на заседании регионального оперативного штаба состоялось обсуждение организации предстоящих новогодних и рождественских мероприятий в условиях действующих на территории Краснодарского края ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Губернатор Вениамин Кондратьев заявил на заседании оперштаба, что ситуация на Кубани находится под контролем и введение дополнительных ограничений не планируется. "Однако дальнейшая динамика заболеваемости зависит в том числе от соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", - цитирует его слова пресс-служба администрации региона.

Как уже сообщалось, первым на заседании было объявлено решение об отмене в крае всех детских новогодних массовых праздников. Все они пройдут в режиме онлайн.

- Идет вторая волна коронавируса. Этот Новый год надо праздновать осторожно, он должен стать домашним, - отметил главный врач краевой клинической больницы № 1 Владимир Порханов. - Сейчас всем нужно взять себя в руки и понимать, что ночные клубы и праздничные массовые мероприятия - это разносчики инфекции. Такой год - нужно воздержаться.

В соответствии с рекомендациями ведущих медиков Кубани со специалистами Роспотребнадзора были приняты такие решения.

Как написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондратьев, в крае также сохраняется запрет на проведение новогодних банкетов и корпоративов с развлекательными программами. Причем кафе и рестораны в новогоднюю ночь будут работать в прежнем режиме - до 00:00, без продления по времени.

"Также приняли решение отменить все ночные праздничные гулянья и традиционные мероприятия на уличных площадях в муниципалитетах - с 25 декабря по 13 января", - добавил губернатор.

В то же время продовольственные и фермерские рынки продолжат работу в штатном режиме. Также власти края приняли решение разрешить работу рождественских ярмарок, но с обязательным соблюдением всех санитарных норм и социальной дистанции. При этом для безопасности людей количество продавцов и палаток на каждой ярмарке будет ограничено.

Как рассказали в администрации региона, города и районы сохранят традиционное новогоднее убранство и установят елки. Однако "народных гуляний и массовых мероприятий с период с 25 декабря по 13 января в Краснодарском крае проводиться не будет".

Компании отказываются от новогодних корпоративов

По информации регионального минздрава,  за последние сутки в крае подтверждено 169 случаев COVID-19 (самое большое число за все время пандемии).  Общее число заболевших на сегодняшний день - 20 тысяч 204 человека. Всего на Кубани скончались 527 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Тем временем

Вениамин Кондратьев также поручил вице-губернатору Игорю Чагаеву совместно с кубанской епархией проработать алгоритм работы храмов в новогодние и рождественские праздники. Учитывая, что в основном их посещают люди старшего поколения, находящиеся в зоне риска, организация богослужений должна быть, по словам главы края, продумана особенно тщательно.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

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