На Кубани отменили новогодние представления для детей

В Краснодарском крае в условиях пандемии отменят все детские новогодние массовые мероприятия. Такое решение было принято в ходе заседания регионального Оперативного штаба, которое сейчас проходит в администрации региона.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"В сегодняшнем штабе принимают участие наши врачи. Именно они остаются на передовой в это непростое время. Первый вопрос, который обсудили вместе с ними, - проведение новогодних утренников, - написал глава края. - Все медики сошлись во мнении, что это очень рискованно.

Поэтому, как отметил губернатор, все мероприятия пройдут в режиме онлайн.