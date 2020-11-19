На Кубани отменили новогодние представления для детей

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В Краснодарском крае в условиях пандемии отменят все детские новогодние массовые мероприятия. Такое решение было принято в ходе заседания регионального Оперативного штаба, которое сейчас проходит в администрации региона.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"В сегодняшнем штабе принимают участие наши врачи. Именно они остаются на передовой в это непростое время. Первый вопрос, который обсудили вместе с ними, - проведение новогодних утренников, - написал глава края. - Все медики сошлись во мнении, что это очень рискованно.
Поэтому, как отметил губернатор, все мероприятия пройдут в режиме онлайн.