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19.11.2020 15:08
Рубрика: Общество

"Ростелеком" развернул виртуальный центр для "Россети Юг"

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" организовал "Виртуальный центр обработки данных" (ЦОД) для ПАО "Россети Юг". Оператор электрических сетей юга России с филиалами в четырех регионах - Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия - получил возможность самостоятельно управлять хранением и обработкой данных, а также использовать виртуальные вычислительные мощности, сетевые экраны и другие средства информационной безопасности.
Фото: Олег Сергеев Фото: Олег Сергеев
Фото: Олег Сергеев

Клиент разместил собственную информационную систему на облачном сервисе "Ростелекома" и работает в ней через специально развернутую для этих целей сеть VPN.

Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
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- Переход на виртуальный ЦОД - ответственный и взвешенный шаг. Для компании нашего масштаба, конечно, критична безопасность системы. "Ростелеком” предложил нам сервис, обеспечивающий первый, максимальный уровень защиты персональных данных клиентов и самой виртуальной инфраструктуры. Безусловным плюсом, конечно, является возможность самостоятельно оптимизировать или масштабировать потребление вычислительных ресурсов в зависимости от текущих потребностей компании, - прокомментировал Андрей Таскаев, директор по информационным технологиям ПАО "Россети Юг".

В рамках услуги "Виртуальный ЦОД" компания "Россети Юг" получила сервис IaaS* для внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством. Двухконтурная сетецентрическая система поддержки принятия решений осуществляет оперативно-технологическое и ситуационное управление как в повседневном режиме, так и при возникновении нештатных ситуаций.  Методика единой унифицированной технологии моделирования электрических сетей позволяет мониторить показатели энергоснабжения потребителей в режиме реального времени даже там, где средства телемеханики не справляются.

- Наш виртуальный ЦОД полностью отвечает запросам компаний с высокими требованиями к производительности. Надежное хранение корпоративных данных позволяет избежать дополнительных затрат на персонал и новейшее оборудование. При этом разворачивается наша виртуальная платформа всего за несколько минут, - отметила Татьяна Виноградова, заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком".

Кстати

В декабре 2019 года "Россети Юг" и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на реализацию "Концепции цифровой трансформации 2030" - одной из самых крупных программ цифровизации электросетевой отрасли. Энергокомпания уже пользуется интернетом, телефонией, мобильной связью и "Виртуальной АТС" от "Ростелекома". Также национальный цифровой провайдер обеспечивает для клиента строительство 105 точек защищенных каналов связи.

В регионах Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО Краснодарский край ЮФО Ростовская область ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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