"Ростелеком" развернул виртуальный центр для "Россети Юг"

"Ростелеком" организовал "Виртуальный центр обработки данных" (ЦОД) для ПАО "Россети Юг". Оператор электрических сетей юга России с филиалами в четырех регионах - Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республике Калмыкия - получил возможность самостоятельно управлять хранением и обработкой данных, а также использовать виртуальные вычислительные мощности, сетевые экраны и другие средства информационной безопасности.

Клиент разместил собственную информационную систему на облачном сервисе "Ростелекома" и работает в ней через специально развернутую для этих целей сеть VPN.

- Переход на виртуальный ЦОД - ответственный и взвешенный шаг. Для компании нашего масштаба, конечно, критична безопасность системы. "Ростелеком” предложил нам сервис, обеспечивающий первый, максимальный уровень защиты персональных данных клиентов и самой виртуальной инфраструктуры. Безусловным плюсом, конечно, является возможность самостоятельно оптимизировать или масштабировать потребление вычислительных ресурсов в зависимости от текущих потребностей компании, - прокомментировал Андрей Таскаев, директор по информационным технологиям ПАО "Россети Юг".

В рамках услуги "Виртуальный ЦОД" компания "Россети Юг" получила сервис IaaS* для внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством. Двухконтурная сетецентрическая система поддержки принятия решений осуществляет оперативно-технологическое и ситуационное управление как в повседневном режиме, так и при возникновении нештатных ситуаций. Методика единой унифицированной технологии моделирования электрических сетей позволяет мониторить показатели энергоснабжения потребителей в режиме реального времени даже там, где средства телемеханики не справляются.

- Наш виртуальный ЦОД полностью отвечает запросам компаний с высокими требованиями к производительности. Надежное хранение корпоративных данных позволяет избежать дополнительных затрат на персонал и новейшее оборудование. При этом разворачивается наша виртуальная платформа всего за несколько минут, - отметила Татьяна Виноградова, заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком".

Кстати



В декабре 2019 года "Россети Юг" и "Ростелеком" подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на реализацию "Концепции цифровой трансформации 2030" - одной из самых крупных программ цифровизации электросетевой отрасли. Энергокомпания уже пользуется интернетом, телефонией, мобильной связью и "Виртуальной АТС" от "Ростелекома". Также национальный цифровой провайдер обеспечивает для клиента строительство 105 точек защищенных каналов связи.