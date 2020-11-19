В Госдуме оценили резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий дал оценку резолюции Генассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Крыму. По словам политика, этот документ наполнен бездоказательными и голословными выводами. Резолюцию, о которой идет речь, накануне принял Третий комитет 75-й сессии Генассамблеи ООН. Проект был инициирован Украиной.

В очередной раз на площадке ООН возобладал "предвзятый и ангажированный подход коллективного Запада и его сателлитов", заявил Леонид Слуцкий журналистам. Он указал на то, что "выводы о мифических притеснениях, нарушениях прав человека в Крыму делаются заочно, бездоказательно и голословно". Глава комитета особо отметил, что никто из обвинителей не был на полуострове и не владеет в действительности картиной происходящего там за годы нахождения в составе РФ.

Комментируя эту тему, политик заметил, что который год подряд растет число стран, проголосовавших за документ. "При том, что количество воздержавшихся и проголосовавших против или не участвующих в голосовании суммарно гораздо выше поддержавших. - добавил он. - Все это говорит о реальном уровне значимости инициативы для большинства государств мира".

Слуцкий в очередной раз выразил готовность "оказать содействие для приезда специальной миссии ООН по установлению фактов в Крым, как только позволит общемировая эпидемиологическая ситуация". Кроме того, глава комитета предложил поставить вопросы о нарушении прав человека в Крыму перед Украиной, "которая продолжает прямые издевательства над жителями полуострова, блокируя подачу пресной воды". "Вот это - реальность, а не антироссийские мифы", - резюмировал депутат.