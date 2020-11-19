В Симферополе в ДТП разбилась "скорая" с беременной пациенткой

В Симферополе в результате столкновения легкового автомобиля Nissan и машины скорой помощи пострадали пять человек, в том числе медики и перевозимая ими пациентка. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Крыму.

В ведомстве уточнили, что водитель легковушки, поворачивая с улицы Мира на проспект Вернадского, нарушил правила дорожного движения, из-за чего врезался в автомобиль скорой помощи. В результате тот, отлетев, въехал в электроопору. Вследствие инцидента пострадали водители обоих авто, фельдшер и врач скорой, а также и пациентка.

Сейчас оперативники подробно выясняют обстоятельства дорожной аварии.

Вместе с тем, в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи уточнили, что речь идет об автомобиле, который из Алушты в крымскую столицу перевозил беременную женщину. В отличие от некоторых находившихся в машине скорой и водителя Nissan, у которых есть подозрение на переломы, пациентка отделалась мелкими ушибами и ссадинами.