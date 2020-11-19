В Сочи проверят детсад из-за жалоб родителей на поборы

Прокуратура Сочи организовала проверку с выездом на место по факту незаконных поборов в детском саду № 55. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

Ранее в СМИ появилась публикация о том, что родители жалуются на постоянный сбор денег на "нужды садика", а также на травлю тех, кто отказывается сдавать.

По данным прокуратуры, предварительно установлено, что родители воспитанников детского сада организовали родительский комитет, по инициативе которого сдавали деньги на подарки воспитателям и детям к праздникам, а также воспитанникам на расходные канцелярские материалы более высокого качества, чем предоставляет муниципальное учреждение, например, пластилин, краски, карандаши и другое.

Сейчас по этим фактам проводится проверка, в ходе которой сотрудники прокуратуры опрашивают заинтересованных лиц, сотрудников образовательной организации, а также специалистов управления по образованию и науке администрации Сочи.