С нового года в России вступают в силу новые правила, по которым каждому объекту индивидуально присвоят категорию пожарного риска. От этого будет зависеть частота проверок бизнеса.

Сейчас в системе МЧС действует риск-ориентированный подход: чем выше потенциальная опасность, тем чаще проверки. Определено шесть категорий рисков: чрезвычайный высокий (проверки проводятся ежегодно), высокий (раз в два года), значительный (раз в три года), средний (не чаще одного раза в пять лет), умеренный (не чаще одного раза в шесть лет) и низкий (плановые проверки не проводятся). Раньше категория устанавливалась для группы предприятий или учреждений одного вида деятельности. Например, все детсады автоматически относили к чрезвычайному высокому классу опасности. Теперь каждый будет рассматриваться отдельно.

Категория зависит от ряда показателей. Например, учитывается, были раньше пожары или нет, есть ли препятствия к путям эвакуации, смонтированы ли системы автоматической пожарной сигнализации и т.д. Категория риска может меняться. Соответственно - и периодичность плановых проверок.

- МЧС РФ разработало онлайн-калькулятор, который сейчас проходит апробацию, - пояснил на круглом столе с бизнесом замначальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Курганской области Константин Грачев. - С 1 января 2021 года электронный сервис будет доступен на официальном сайте ведомства. Любой желающий может сам проверить, к какой категории относится его объект.

К тому же на сайте МЧС размещены проверочные листы, в которых весь перечень вопросов, задаваемых инспектором. Можно проанализировать ситуацию на предприятии, не дожидаясь проверки. Но не все этим пользуются.

Даже трагические уроки "Зимней вишни" не усвоены. После того страшного пожара в Кургане прошли проверки во всех торговых центрах, а ошибки повторяются

По данным регионального МЧС, за 10 месяцев в Зауралье зарегистрировано 336 пожаров, в том числе 44 - на объектах малого и среднего предпринимательства. Их можно было предотвратить, если бы собственники помещений выполняли все требования. По мнению эксперта по части обеспечения пожарной безопасности в организациях Евгения Новикова, некоторые представители бизнеса не знают элементарных правил. И, хотя в Кургане очень много организаций, которые проводят обучение пожарно-техническому минимуму, квалификация преподавателей зачастую низкая: 90 процентов из них не имеют нужного образования и опыта работы в пожарной охране. Широко распространено обучение в Интернете: заплатил деньги, прошел тест, через три дня получил удостоверение.

Последствия плачевные. Недавний пример: девушка открыла торговую точку на первом этаже жилого дома. После рабочего дня она и продавец ушли домой, не выключив кассовый аппарат. Ночью загорелся блок питания - на этом бизнес и закончился. Предпринимательница забыла или не знала, что все электроприборы, даже находящиеся в режиме ожидания, должны быть выключены, если в помещении нет людей. А ведь кроме ее магазинчика пострадало еще два торговых отдела и квартира сверху.

Другие случаи. Прошедший обучение действиям во время пожара работник попытался… залить водой загоревшийся электроприбор под напряжением. Хорошо, что его вовремя остановил коллега. В прошлом году чуть не сгорел дотла ресторанно-гостиничный комплекс: вместо того чтобы сразу вызвать пожарных и эвакуировать посетителей, персонал стал тушить огонь самостоятельно, не оценив серьезность ситуации. Потеряли время. В итоге людям пришлось прыгать со второго этажа, чтобы спастись. Хорошо, что обошлось без жертв.

Пожалуй, главная беда - это формальное отношение к обеспечению безопасности самого бизнеса, считают специалисты. Даже трагические уроки "Зимней вишни" не усвоены. После того страшного пожара в Кургане прошли проверки во всех ТЦ, а ошибки повторяются.

- По правилам все двери эвакуационных выходов должны открываться изнутри без ключа, чтобы человек в критической ситуации мог выйти, - говорит Евгений Новиков. - К сожалению, сейчас они опять нередко закрыты.

Предприниматели сетуют, что правила пожарной безопасности меняются слишком часто - бизнес за ними не успевает. К тому же иногда контролеры предъявляют избыточные требования. Руководитель экспертной компании Игорь Коновалов подтверждает: да, и такое случается. Например, в одном из административных зданий проверяющий потребовал смонтировать внутренний противопожарный водопровод, которого здесь никогда не было. Цена вопроса - свыше трех миллионов рублей.

- Мы провели расчет пожарного риска, который показал: безопасность людей в здании обеспечена без внутреннего противопожарного водопровода. После этого требование было снято, - рассказал Игорь Коновалов.

По его данным, 30 из 96 мероприятий, содержащихся в предписаниях инспекторов, не имели нормативного обоснования. Специалисты напоминают: есть минимальный перечень противопожарных правил, которые нужно выполнять неукоснительно. А есть требования рекомендательного характера - руководитель, оценив риск, сам принимает решение об их исполнении.

Кстати, проверки бизнеса хотя и переносятся, но не отменяются. И к ним можно и нужно подготовиться.