На Урале четырех человек осудили за заказное убийство бизнесмена

Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор заказчику и трем исполнителям убийства магнитогорского бизнесмена, совершенного в мае 2018 года. Все подсудимые признаны виновными и осуждены на сроки от 15 до 17 лет лишения свободы с компенсацией морального вреда, сообщили в четверг в судебной инстанции.

В суде установлено, что за два года до убийства у заказчика возникли разногласия с партнером по бизнесу, переросшие в судебную тяжбу. Решив избавиться от партнера, он нанял для его устранения своего знакомого, передав ему 850 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, привлек к исполнению заказа двоюродного брата и приятеля. На полученные от заказчика деньги они приобрели автомобиль и начали отслеживать передвижения жертвы.

24 мая 2018 года исполнители прибыли к месту жительства потерпевшего, дождались, когда он сядет в свою машину, и совершили на него нападение. Однако жертве удалось вырваться и забежать в подъезд. Там и началась драка, во время которой предприниматель получил 30 ножевых ранений. Он скончался на крыльце от раны в шею, которая привела к острой кровопотере.

За организацию убийства по найму заказчик преступления приговорен к 17 годам лишения свободы. Исполнители получили от 15 до 16 с половиной лет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд взыскал с них стоимость похищенного у убитого телефона и семь миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу супруги, детей и сестры погибшего. Приговор не вступил в законную силу.