На Урале начали строить жилье по новым стандартам

Эксперты признают: мы до сих пор находимся под влиянием советской градостроительной школы. В те годы подход был обоснован: требовалось большое количество доступного и относительно комфортного жилья, и массовая застройка решала этот вопрос. Города обрастали типовыми спальными микрорайонами, порой такими похожими, что их идентичность ложилась в основу сюжетов культового кино. Времена изменились, а вместе с ними и потребности жителей. Понятие комфортной городской среды, завладевшей умами урбанистов, конкретизировала пандемия. Теперь нам нужно жилье, в котором удобно отдыхать, работать и учиться, с зелеными дворами и возможностью получить весь спектр услуг в шаговой доступности, избегая, что важно, столпотворения.

Запрос от потребителя

Действующие градостроительные нормы определяют лишь базовый минимум требований: соответствующее им жилье не обязательно будет комфортным в современном смысле этого слова, говорят специалисты. В доме может быть тепло и светло, но гулять рядом с ним будет небезопасно или скучно.

- Кто бывал в европейских городах, замечал, что находиться в них комфортно и приятно, а изменения привычного образа жизни в связи с пандемией не вызвали у европейцев столь глубокого переосмысления требований к качеству жилья, как у россиян, - рассуждает директор по проектированию компании "Атомстройкомплекс" Екатерина Спирина. - Нам, профессионалам, понятно: их комфортные жилые районы - это результат не отдельных творческих идей, а единого подхода к формированию среды, четко выстроенного процесса. В России такого подхода до недавнего времени не хватало.

Чтобы систематизировать принципы современного градостроительства, Минстрой РФ совместно с компанией ДОМ.РФ и консалтинговым бюро (КБ) STRELKA разработали "Стандарты комплексного освоения территорий" - десятитомный труд, где просчитаны и прописаны основные параметры застройки, комфортной для восприятия и использования человеком, представлены инструменты для реализации проектов и готовые решения с учетом специфики территорий. В основе документа - наиболее удачный и проверенный временем опыт европейских градостроителей, адаптированный под российские реалии.

Что предлагают разработчики? Прежде всего ставить во главу угла интересы и потребности человека. Планировочная единица - небольшой квартал площадью не более пяти гектаров. Его легко обойти пешком, нет заборов и препятствий, детские и спортивные площадки - в пяти минутах ходьбы. Никаких широких магистралей - переходить улицу должно быть просто. Базовая этажность - до девяти этажей. Дом такой высоты не нависает над пешеходом стеной, а воспринимается cоразмерным.

Фото: Пресс-служба "Атомстройкомплекс"

- Мы пришли к этим принципам интуитивно, анализируя опыт европейских коллег. Мне нравится находиться рядом с нашими новыми домами - в Nova Park на Широкой речке или "Квартале энтузиастов" на Эльмаше: не ощущаешь их высоту, а благодаря сквозным коротким проходам жилые комплексы кажутся уютными, камерными, - говорит Екатерина Спирина. - Сейчас мы работаем над масштабным проектом комплексной застройки "ART. Город-Парк" в микрорайоне Краснолесье - он разрабатывается принципиально в максимальном соответствии со "Стандартами".

Пандемия в квадратах

По сути, "Стандарты..." - это конструктор, позволяющий приспособить российские города к вызовам времени.

- Мы ориентировались на лучшие иностранные практики, в том числе на концепцию жизнестойкого города - создание устойчивой к кризису среды, способной адаптироваться к различным социальным и экономическим условиям, - рассказывает директор проектов КБ STRELKA Екатерина Малеева. - Столкнувшись с коронавирусом, мы восприняли это как возможность проверить свои решения.

Бюро опросило жителей трех крупных городов об опыте самоизоляции в своих квартирах. Оказалось, главное пространство для семьи - это кухня, но у большинства она маленькая и не способна вместить всех домочадцев. Гостиная часто превращалась в альтернативу фитнес-центра, кинотеатра и даже ресторана. Детская, ванная и балкон - в рабочий кабинет. Таким образом, эксперты обнаружили: главный запрос - на мультифункциональное пространство. "Стандарты" это учитывают.

Другая обозначенная респондентами проблема - использование общедомовых пространств. Многие боятся подхватить коронавирус в лифте, поэтому ходят по лестнице. "Стандарты" рекомендуют возводить жилье кварталами средней этажности (7-9): риск заразиться здесь гораздо ниже, чем в высотке.

Третье, на что обращали внимание участники опроса, - недостаток приятных прогулочных зон, качественных товаров, услуг и мест для досуга рядом с домом. И на эти вопросы в "Стандартах" есть ответ: доля инфраструктурных объектов должна составлять 20-30 процентов от общей площади застройки. Прогулочных зон будет достаточно при компактном и плотном размещении домов, между которыми не пустыри, а благоустроенные проходы и аллеи с симпатичными кафе и магазинами на первых этажах.

Выгодно всем

То есть "Стандарты" предлагают превращать жилые кварталы в микрогорода - самодостаточные городские единицы, где человек может жить, развлекаться и даже работать, что решает проблему маятниковой миграции.

Для повсеместного применения "Стандартов" их нужно интегрировать в градостроительное законодательство

- Применение "Стандартов" выгодно всем, - говорит Екатерина Малеева. - Для жителей это удачная инвестиция: жилье с хорошей планировкой и развитой инфраструктурой растет в цене в два раза быстрее, чем массовое более низкого качества. Если говорить о бизнесе, то у компаний, расположенных рядом с жилой застройкой, меньше текучка кадров. Городу тоже выгодно: развитие малого бизнеса обеспечит рост поступлений в местный бюджет.

Разработки, о которых идет речь, - пока лишь рекомендации. Специалисты говорят, что для повсеместного применения их нужно интегрировать в градостроительное законодательство. Сейчас не все новые идеи легко воплотить в жизнь: застройщикам приходится получать согласование на каждое нестандартное решение или искать пути, как уложиться в нормативы.

В Екатеринбурге уже думают, как придать "Стандартам" официальный статус хотя бы на местном уровне. В городе сейчас идет работа над созданием объемно-пространственного регламента - документа, который будет регулировать правила застройки. И, по словам главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова, в него, скорее всего, заложат принципы, предлагаемые "Стандартами".

Застройщики сейчас используют документ по собственной инициативе - он заменил разрозненные знания, которые ранее приходилось добывать и проверять самостоятельно. ДОМ.РФ курирует строительство первых кварталов по "Стандартам" в разных городах. На Урале пилотным проектом может стать "АRT. Город-Парк" от "Атомстройкомплекса". Жилые дома в нем расположены по периметру, внутри находится парк - по аналогии с Центральным парком в Нью-Йорке. Таким образом дворы можно сделать тихими, предназначенными для спокойного отдыха, а всю активность, включая спорт и детский отдых, вынести в парк. Кроме того, в квартале предусмотрели создание образовательного кластера - двух школ и двух детских садов. И, разумеется, откроются магазины и предприятия сферы услуг на первых этажах. Если проект будет реализован, он может стать примером самодостаточной территории, способной обеспечивать комфорт при любых вызовах времени.