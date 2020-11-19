В Свердловской области проводят эксперимент с капремонтом жилья, имеющего статус архитектурного памятника. В пилотном проекте участвуют фонд капремонта, министерство энергетики и ЖКХ, департамент госжилстройнадзора, управление охраны объектов культурного наследия, а также мэрия Екатеринбурга и управляющие компании.

По данным уполномоченного по правам человека, в регионе к объектам культурного наследия относится 165 многоквартирных домов и 39 одноквартирников. Всего шесть из них отремонтировали в последние годы за счет бюджета, и то в экстренном порядке и в одном-единственном городе - Ирбите.

Из 119 жилых многоквартирных зданий, включенных в программу капремонта, 77 находятся в Екатеринбурге. Из них лишь два имеют спецсчета (по области в целом - пять), остальные платят в "общий котел" - 9,72 рубля с квадратного метра, столько же, сколько жильцы обычных домов. Однако этого явно мало для реставрации "наследия", которая обходится в 3-7 раз дороже обычного капремонта.

Еще в июле стало известно, что для пилотного проекта отобрали 5 из 44-х объектов, у которых определен предмет охраны, то есть конструктивные и декоративные особенности, послужившие основанием для включения в реестр памятников. На примере этих зданий предстоит отработать все механизмы согласований, чтобы потом запустить подпрограмму в рамках областной программы капремонта. Все пять площадок находятся в Екатеринбурге по адресам: 8 Марта, 2, Баумана, 2, Физкультурников, 30, Ленина, 29 и Пушкина, 14. Предполагается замену того, что не является культурной ценностью, к примеру инженерных сетей, проводить силами обычных подрядчиков по расценкам обычного капремонта. А вот на реставрацию фасадов и крыш с "охранной грамотой" просить денег у регионального и федерального правительства, в зависимости от статуса памятника.

Проект только для одного дома обойдется в 3,7 миллиона рублей: нужен авторский надзор, научный контроль реставрации, историко-культурная экспертиза

Станислав Суханов, гендиректор фонда содействия капремонту в многоквартирных домах Свердловской области, тогда рассказывал журналистам, что сразу после старта пилотного проекта пришлось столкнуться с трудностями. В частности, по закону нельзя обратиться в управление по охране памятников без решения общего собрания собственников. В трех домах успели провести такие собрания до ввода ограничительных мер, а в двух процедура затянулась. В итоге аукционы на создание проектно-сметной документации сместились на конец года. К тому же сама разработка может быть долгой, поскольку задача сложнее проектирования традиционного капремонта. По предварительным оценкам, комплексная проектная документация только для дома на 8 Марта, 2 общей площадью 10 800 квадратных метров обойдется в 3,7 миллиона рублей, поскольку нужен авторский надзор, научный контроль реставрации, историко-культурная экспертиза (без них можно было бы уложиться в 1,18 миллиона). Торги на строительно-монтажные работы, не связанные с предметом охраны, планируются в 2021-м.

Идею поддержала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова: она сделала спецдоклад губернатору с просьбой определить границы для всех объектов культурного наследия, включенных в программу капремонта, найти средства на реставрацию и защитить права людей на жилище.

- Каждый год мы получаем по 17-20 жалоб, но это настоящий крик души. Были случаи, когда выпадала стена и людям просто негде жить. Или они боятся, что рухнет крыша и придется перебраться во времянку. Я против того, чтобы навешивать на человека дополнительную нагрузку за то, что он живет в памятнике. Средства нужно изыскать на ту часть зданий, что наиболее подготовлена к ремонту. Мы дадим адреса, откуда жильцы уже вынуждены выселяться. Если начнем ремонтировать хотя бы объекты культурного наследия областного значения - уже хорошо, - говорит Мерзлякова. - Мы должны сделать все, чтобы сохранить исторические здания и чтобы люди не страдали из-за неудобств, а, наоборот, гордились местом, в котором живут. Кадры, способные составить проект и провести реставрацию, на Среднем Урале сохранились, в отличие от многих других территорий.

Между тем

МУГИСО выставило на торги здание клинической больницы скорой помощи в Екатеринбурге. Этот полуразрушенный памятник регионального значения (уровень сохранности - 62 процента) продается всего за 1,2 рубля. Земельный участок под ним оценен гораздо дороже - 62,7 миллиона рублей. По условиям конкурса покупатель должен за семь лет "провести работы по сохранению", а точнее, восстановить заброшенный образец конструктивизма и неоклассицизма, у которого нет ни крыши, ни перекрытий. Аукцион состоится 8 декабря. По предварительным расчетам, реставрация больницы в Зеленой роще может обойтись в 1,5 миллиарда рублей. Это уже не первый случай продажи объекта культурного наследия за рубль: в 2016 году по аналогичной схеме Группа "Синара" приобрела госпиталь Верх-Исетского завода с обязательством восстановить его. Потратив на реставрацию 2,5 года и около двух миллиардов рублей, инвестор открыл в здании культурный центр.