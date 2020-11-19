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19.11.2020 16:22
Рубрика: Общество

Ректоры уральских вузов: почему не будет перерасчета за удаленку

Текст: Анна Шиллер
Вопросы о стоимости обучения поднимаются еще с весны, когда вузы были вынуждены перейти на удаленку. По мнению студентов, обучение на дистанте должно стоить дешевле, ведь в отсутствии людей в аудиториях университеты экономят как минимум на энергоресурсах.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ректоры уральских вузов, принявшие сегодня участие в "совете экспертов" "Российской газеты", опровергли это мнение с помощью цифр и рассказали, что еще не учли учащиеся.

Например, в УрФУ вообще не сэкономили: с марта по октябрь только на организацию учебного процесса в дистанционном формате потратили 100 миллионов рублей. Они пошли на приобретение нового оборудования, ПО и разработку онлайн-курсов - для записи одного требуется 1,5-2 миллиона рублей.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Эксперт: Дистанционное образование обходится вузу дороже традиционного

- К тому же только часть занятий ведется дистанционно. Лабораторные работы для студентов инженерных и естественнонаучных направлений, занятия в Военно-учебном центре идут очно, с соблюдением противоэпидемических мер, - вуз ежедневно посещают около 3000 человек. Остальные 90 процентов работают в удаленном режиме, - отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Траты других вузов тоже внушительные. Так, для оценки практических навыков студентов-медиков создан симуляционный центр, где они могут проводить легочно-сердечную реанимацию, осмотр больного и т.д. По словам ректора Уральского государственного медуниверситета Ольги Ковтун, вуз оборудовал и видеостудию для записи онлайн-программ, подготовил около сотни тьюторов по развитию цифровых компетенций.

- Самый большой вызов - обучить всех сотрудников цифровым технологиям, подготовить IT-инфраструктуру, в том числе с помощью "цифровых волонтеров". Поэтому экономию на услугах ЖКХ с лихвой покрывают затраты на обновление системы образования, привлечение дополнительных серверных мощностей, - добавляет ректор Уральского государственного горного университета Алексей Душин.

Кроме этого, выросли расходы на обеспечение качественного подключения к интернету, закупку лицензий на видеоплатформы, техники.

- Мы сохранили учебное расписание и не уменьшили объем работы преподавателей со студентами: контакт между ними сохраняется, хотя и онлайн. Педагогам приходится гораздо больше времени тратить на подготовку к занятиям, регулярно отвечать на вопросы студентов в чатах, на созданных нами форумах, - поясняет ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик.

Крупный уральский вуз перешел на дистанционное обучение до февраля

В целом вузы региона были готовы к такому формату, скажем, в Уральском государственном экономическом университете электронные курсы записывают уже третий год, а дистанционные технологии в целом применяют более 20 лет. Директор Института дистанционного и непрерывного образования УрГЭУ Екатерина Ялунина считает смешанную форму обучения самой перспективной: благодаря ей студенты могут слушать лекции даже зарубежных профессоров, попутно осваивая цифровые технологии.

- Несмотря на введение дистанта, форма и содержание образовательного процесса остались прежними. Мы хотим совмещать разные форматы, чтобы студенты и преподаватели адаптировались к любым условиям, которые диктует жизнь, в том числе рынок труда. Вуз - не просто место, где читают лекции, это системный элемент экономики, общественной жизни, - убежден директор Уральского института управления РАНХиГС Руслан Долженко.

По проведенному в нескольких вузах опросу, большинство студентов удовлетворено действующей системой. В сравнении с весной она отстроена лучше, ведь за время каникул сотрудники продумали все до мелочей. Дистанционка как технология обучения становится неотъемлемым элементом высшего образования и его качество при этом не страдает, уверены участники "совета экспертов".

Поэтому по объективным экономическим причинам перерасчета стоимости обучения для очников не будет. Впрочем, вузы готовы идти навстречу и оказывать индивидуальную помощь тем, кто оказался в сложной финансовой ситуации.

Полный текст "совета экспертов" читайте в выпуске "Экономики Уральского округа" 26 ноября 2020 года

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