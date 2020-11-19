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19.11.2020 10:30
Рубрика: Власть

Северные регионы становятся все более удобными для жизни

Текст: Ольга Игнатова
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудили инфраструктурные и промышленные проекты Ямало-Ненецкого автономного округа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В частности, речь зашла о реконструкции аэропорта в Новом Уренгое, а также новых преференциях для предпринимателей - резидентов Арктической зоны.

Фото: iStock
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"Ямал - это больше, чем название региона, это ресурсы для развития всей страны. Мы обсудили, как сделать так, чтобы экономика региона оставалась успешной и благополучной, как сделать Север более привлекательным для жителей. Хочу поблагодарить губернатора за отношение к своей земле и к своей работе. Мы со стороны министерства будем поддерживать инициативы региона, вести планомерную и последовательную работу по реализации проектов инфраструктурного, промышленного и городского развития", - отметил Алексей Чекунков.

В свою очередь, Дмитрий Артюхов подчеркнул: "Мы обсудили проекты, которые реализуются на Ямале, институты развития Арктики. Обсудили, как будет развиваться аэропорт в Новом Уренгое, где эти институты будут оказывать помощь. Это все конкретные результаты. Если вчера люди летали из старого, неприспособленного терминала, то скоро появится долгожданный новый аэропорт".

В ходе встречи также подписано соглашение о передаче агентству ЯНАО "Мой бизнес" функций управляющей компании по работе с резидентами Арктической зоны. Агентство будет принимать заявки от предпринимателей на получение статуса резидента Арктической зоны, оказывать им содействие в подготовке документов, заключать инвестиционные соглашения и контролировать их исполнение. Также оно будет информировать инвесторов об условиях и механизмах государственной поддержки.

На сегодняшний день на Ямале зарегистрированы 2 резидента Арктической зоны - предприятие из Салехарда с проектом прачечного производства и компания из Ноябрьска с проектом строительства многофункционального производственного участка по организации погрузочных работ и хранению грузов. Еще 25 заявок находятся на рассмотрении.

Фото: iStock
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Благодаря принятию пакета законов о государственной поддержке бизнеса в Арктике этот регион стал крупнейшей в мире экономической зоной площадью почти 5 миллионов квадратных километров. Президентом России Владимиром Путиным подписан федеральный закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации", устанавливающий налоговые льготы для проектов в сфере добычи и переработки углеводородного сырья. Также снижена ставка по страховым взносам резидентам, которые создают новые рабочие места - до 7,5% для крупного бизнеса и до 3,25% для малого и среднего. Для резидентов на 10 лет обнулена федеральная часть льготы по налогу на прибыль, предусмотрено субсидирование 75% объема страховых взносов. Инвесторы, которые будут реализовывать инфраструктурные проекты - дороги, энергообъекты - также могут получить государственную поддержку. Принято решение о снижении ставок по льготным кредитам, предоставляемым Фондом развития Дальнего Востока и Арктики для реализации инфраструктурных и производственных проектов - с 5% до 2%.

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