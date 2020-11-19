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19.11.2020 07:00
Рубрика: Общество

В поход по болотам

Студенты из Сибири и Британии займутся изучением изменений климата
Текст: Юлия Санатина (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 261(8315)
Три вуза Уральского округа - Югорский, Тюменский и Нижневартовский госуниверситеты - примут участие в новой программе University Alliance, инициированной Британским Советом. Ее цель - "объединение молодых ученых Великобритании и России путем создания партнерских отношений и возможностей для профессионального развития".

Как сообщили "РГ" в посольстве Великобритании в Москве, соглашение было достигнуто по итогам визита британской делегации ректоров и ученых во главе с гендиректором Британского Совета сэром Киараном Девейном в Россию в ноябре 2019 года. Сейчас 10 британских университетов ведут совместные исследовательские проекты с российскими коллегами. Кроме того, 40 университетов Соединенного Королевства намерены принять участие в онлайн-форумах, которые будут проходить с ноября 2020 года по март 2021-го. На повестке такие темы, как изменение климата, исследования Арктики, антимикробная резистентность. Планируется обсудить и вопросы развития международной учебной деятельности, например, увеличение количества программ двойных дипломов и внедрение транснационального образования. Кстати, University Alliance включает также курс по написанию заявок на получение грантов и совместное финансирование проектов, который проведут для россиян британские преподаватели.

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- Я вхожу в Ассоциацию молодых полярных ученых APECS, которая несколько лет подряд получала поддержку на совместные исследования в Арктике. Мы провели ряд международных мероприятий, которые стали базой для последующей работы с британцами, - рассказал один из главных инициаторов проекта с российской стороны - научный сотрудник Югорского госуниверситета Евгений Заров. - Мы подали заявку, и она прошла по конкурсу. Цель программы - повысить мобильность ученых и студентов. Я сам учился и работал за рубежом и хорошо понимаю, насколько это ценный опыт.

Чтобы развивать не только международное, но и внутрирегиональное сотрудничество, ученые из Ханты-Мансийска решили пригласить в проект коллег из Тюмени и Нижневартовска. А профессор Уэльского университета Крис Фриман предложил симметричную тройку и с британской стороны: Университет Бангор (Уэльс), Университет Запада Англии (Бристоль) и Университет высокогорий и островов (Шотландия).

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Сейчас вузы формируют междисциплинарные группы (в них помимо молодых исследователей, специализирующихся на биологии, экологии, географии, должны входить гуманитарии и айтишники): в каждой будет четыре студента и научный руководитель. Как рассказала начальник отдела международного сотрудничества Нижневартовского госуниверситета Оксана Мороз, предполагается участие в программе магистров и аспирантов, желательно в начале обучения, ведь проект рассчитан на три года. К сожалению, по понятным причинам поездки и наших, и английских студентов пока откладываются: партнеры общаются онлайн, обсуждают темы совместных исследований.

- В основном они связаны с климатическими изменениями, в частности, главный фокус - изучение болот, ведь в Западной Сибири они распространены как нигде в мире, а состояние болот во многом определяет погоду на планете, - поясняет Евгений Заров.

Международной команде предстоит проводить исследования в таежной и тундровой зонах Западной Сибири и на севере Британии.

Кстати

Великобритания и Россия имеют большой опыт сотрудничества в области научных исследований. По данным посольства UK в Москве, за последние десять лет опубликовано более 19 тысяч совместных научных работ, а рейтинг влияния российско-британских исследований в 3,5 раза выше средних мировых показателей.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО УрФО Тюменская область

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