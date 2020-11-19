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19.11.2020 14:00
Рубрика: Экономика

Уральские эксперты выяснили, какие товары подорожали из-за "удаленки"

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В условиях дистанционной работы людям пришлось поменять свои привычки и набор товаров в списке покупок. Специалисты Уральского ГУ Банка России рассказали, как "удаленка" сказалась на цены на товары и региональную инфляцию в Свердловской области.

Фото: iStock
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Так, например, многим пришлось обустраивать рабочее место дома, покупать технику и мебель. Как сообщает пресс-служба управления, из-за этого корпусная мебель в октябре стоила на девять процентов дороже, чем годом ранее, стулья и кресла для компьютера подорожали на восемь процентов, а ноутбуки - на пять. Из-за потребности в хорошем освещении в "домашнем офисе" подорожали лампы и светильники.

- "Удаленка" сильно сузила "ареал обитания" среднего горожанина, поэтому домашний комфорт приобрел большое значение, - говорится в сообщении.

Так, свердловчане стали обзаводиться диванами и креслами, телевизорами, расширять пакеты доступных телеканалов. Чаще стали покупать тапочки и халаты. Цены выросли на шторы и ткани для штор.

Спрос снизился на верхнюю и спортивную одежду, что понятно: из-за ограничительных мер люди стали меньше выходить из дома и реже заниматься в спортзалах.

В октябре 2020 года кроссовки продавались на три процента дешевле, чем в октябре 2019 года, женские сумки подешевели на шесть процентов. Из-за низкого спроса подешевели на три процента билеты в театр. Подешевела косметика. Например, туалетная вода - на три процента, краска для волос - на четыре процента.

Как уточнили в пресс-службе банка, дистанционная работа и самоизоляция слабо отразились на инфляции в регионе. По словам экономиста Уральского ГУ Банка России Сергея Иванова, причина этого - разнонаправленность действия этих факторов: какие-то позиции дорожали, какие-то дешевели. Менялась и динамика доходов населения, а люди стали реже ходить по магазинам и тратить деньги.

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