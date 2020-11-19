Уральского блогера Кунгурова обвинили в содействии терроризму

Блогера "Живого Журнала" Алексея Кунгурова из Тюмени обвинили в вовлечении в террористическую деятельность и возбуждении ненависти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

В сообщении отмечено, что в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

Уточнено, что это второе уголовное дело в отношении него. В 2016 году Тюменский областной суд признал его виновным в оправдании терроризма за один из постов с критикой военной операции в Сирии. Блогера осудили по статье о террористическом акте (статья 205 УК РФ) и приговорили к 2,5 годам колонии поселения. После отбытия наказания Кунгуров переехал на Украину.