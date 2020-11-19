В Челябинской области насмерть отравилась газом семья с двумя детьми

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех жителей Чебаркуля - семьи с двумя детьми в возрасте девяти и 12 лет. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление бытовым газом, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- Сегодня днем в квартире одного из домов в городе Чебаркуль обнаружены тела мужчины, женщины и двух мальчиков в возрасте девяти и 12 лет, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, причиной смерти стала утечка бытового газа.

По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности еще до трех лет.

Поводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и установления виновных должностных лиц, отметили в СК.