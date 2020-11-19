В Челябинской области усилены ограничения из-за коронавируса

В Челябинской области введены дополнительные ограничения для предупреждения распространения COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал в четверг губернатор региона Алексей Текслер.

- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ, - сообщили в пресс-службе главы региона. - Проведение концертов разрешается только при условии согласования с министерством культуры Челябинской области и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Кроме того, с 1 декабря по 10 января 2021 года в регионе запрещено обслуживать посетителей с 23.00 до 06.00 в ресторанах, кафе, барах и других учреждениях общественного питания.

Однако, как отметили в правительстве региона ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.