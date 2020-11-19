Ректор МГУ Виктор Садовничий подписал приказ о соцподдержке студентов во время дистанционного обучения.

Вот основные меры поддержки:

- стипендиальные комиссии вместе со студсоветами до 30 ноября 2020 года должны сформировать списки студентов-контрактников, нуждающихся в дополнительной материальной поддержке,

- дополнительные 10 тысяч рублей в ноябре получат те, кому назначена социальная стипендия на ноябрь (деньги будут выделены из внебюджетных средств МГУ),

- студенты получат компенсацию затрат на проезд к месту жительства,

- контрактники, которые живут в общежитии, но на период с 16 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года решили уехать домой без сдачи комнаты, не будут платить за проживание. Главное - подтвердить свое отсутствие оригиналами именных проездных документов до места жительства,

- если оплата за проживание уже внесена ранее, будет перерасчет выплат.

Напомним, накануне стало известно, что группа студентов-контрактников из МГУ готовит судебный иск к вузу с требованием снизить оплату за обучение в связи с переходом на дистант.