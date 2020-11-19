Роскомнадзор поддержал санкции за цензуру российских СМИ

Законопроект о пресечении цензуры со стороны иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ внесен в четверг в Госдуму, сообщает Роскомнадзор. Документ призван защитить права российских граждан на свободный поиск и получение информации.

"Правила интернет-компаний, предоставляющих нашим гражданам те или иные сервисы в сети Интернет, равно как и сама их деятельность, должны быть приведены этими компаниями в полное соответствие с российским законодательством", - говорится в сообщении службы.

При ограничении доступа к информации российских СМИ владельцам иностранного интернет-ресурса будет направлено уведомление о нарушении. При неисполнении требования доступ к интернет-ресурсу может быть ограничен. Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей, приводят РИА Новости слова одного из авторов проекта Антона Горелкина.

"В 2020 году выявлено 24 случая цензурирования российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. Цензуре подверглись Russia Today, РИА Новости, Спутник, Царьград-ТВ, Крым 24. Вводились ограничения на просмотр фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина", - сообщает Роскомнадзор.