Росприроднадзор потребовал с "ЛУКОЙЛ-Коми" более 19 млн рублей

Заплатить более 19 млн рублей за разлив нефтепродуктов из трубопровода потребовал Росприроднадзор от "ЛУКОЙЛ-Коми". Об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда Коми.

Ведомство подало в суд два иска на 12,8 млн рублей и 6,4 млн рублей. Судебное заседание назначено на 13 января 2021 года.

ЧП произошло месяц назад на нефтепроводе ЦПС "Южная Шапка". Аварийный участок был выведен из эксплуатации для проведения технологических работ. В результате разлива нефтепродуктов оказалась загрязнена река Колва. Общий объем вылившихся нефтепродуктов превысил 0,9 кубометра. Кроме Росприроднадзора, виновных в случившемся ищут и правоохранительные органы.

Минприроды готовит новую методику исчисления суммы ущерба водным объектам. В ней будет скорректирован удельный вес отдельных показателей, учтено влияние дополнительных факторов.