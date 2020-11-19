Росстат: Дизельное топливо подорожало за неделю на 10 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 9 по 16 ноября не изменились и составили 45,83 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 10 копеек до 48,41 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 осталась прежней - 43,22 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 также не изменилась - 46,97 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 2 копейки - 53,35 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в Красноярске - на 0,6%, Горно-Алтайске и Оренбурге - на 0,1%. Подорожал бензин в шести центрах субъектов РФ. Сильнее всего в Петрозаводске - на 0,2%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 2,2%, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,5%, а бензин АИ-98 - на 2,4%. Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 1,2%.

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина выросло на 3,5%, а выпуск дизельного топлива увеличился на 2,9%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.

По данным ИГ "Петромаркет", оптовые отпускные цены нефтеперерабатывающих заводов на моторные топлива на прошедшей торговой неделе ощутимо снизились. Относительно 6 ноября с 9 по 13 ноября марка АИ-92 подешевела на 3% (до 47 230 рублей за тонну), АИ-95 - на 2% (до 49 130 рублей), летнее и межсезонное дизельное топливо - на 1,7% (до 44 100 рублей за тонну). При этом мелкооптовые цены на автобензин почти не изменились, а стоимость летних и межсезонных сортов дизтоплива на нефтебазах, наоборот, выросла на 0.5% (до 49 510 рублей за тонну).