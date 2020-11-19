РПЦ опубликовала перечень лжесвященников, действующих в интернете

19 ноября Русская православная церковь опубликовала перечень лжесвященников, интернет-ресурсы и блоги которых не имеют отношения к ней.

- В социальных медиа также приобретает актуальность проблема деятельности лжесвященников. Некоторые лица выдают себя в интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви, - написал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. - Лжесвященники ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих.

В опубликованный список вошли десять человек, в том числе и лишенный сана и отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий (Николай Романов).

Синодальный отдел ранее опубликовал список из 15 интернет-ресурсов, которые без ведома Русской православной церкви собирают от верующих пожертвования на требы и молебны, и также не имеют отношения к Церкви.

- Некоторые из этих ресурсов вызывают подозрения в мошенничестве, - предупредил Владимир Легойда, добавив, что списки еще будут дополняться.