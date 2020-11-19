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19.11.2020 20:07
Рубрика: Спорт

Рублев победил Тима в заключительном матче Итогового турнира АТР

Текст: Максим Домчев

Российский теннисист Андрей Рублев одержал первую в карьере победу на Итоговом турнире АТР.

Фото: REUTERS
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В заключительном матче группового турнира он встречался с третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом, который уже гарантировал себе место в полуфинале турнира. Рублев, который после двух поражений лишился шансов на выход в следующий раунд, смог добиться победы.

В первом сете преимущество 23-летнего россиянина над 27-летним соперником было подавляющим. Рублев уверенно победил - 6:2. Вторая партия прошла в более упорной борьбе, но в концовке россиянин сумел добиться успеха - 7:5.

Итоговый турнир АТР проходит в Лондоне. Его призовой фонд 5,7 млн долларов.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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