Разработчики из Samsung без предупреждения выпустили обновление Android для смартфонов пятилетней давности - Galaxy S6 и Galaxy Note 5. Официально эти устройства никак не поддерживаются и не должны получать апдейты.

По всей видимости, речь идет об исправлениях ошибок безопасности в коде прошивки (никаких визуально заметных изменений оно не приносит), поэтому обновление рекомендуется установить. Помимо вышеупомянутых двух моделей, обновленную версию платформы получают Galaxy S6 edge и Galaxy S6 edge+, пишет SamMobile.

Напомним, что новые смартфоны Samsung получают три гарантированных обновления Android и затем могут рассчитывать на патчи безопасности.