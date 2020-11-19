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Качайте. Samsung внезапно выпустила обновление для старых смартфонов

Текст:   Антон Благовещенский
19.11.2020,  
17:33
Фото: Samsung
Фото: Samsung

Разработчики из Samsung без предупреждения выпустили обновление Android для смартфонов пятилетней давности - Galaxy S6 и Galaxy Note 5. Официально эти устройства никак не поддерживаются и не должны получать апдейты.

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По всей видимости, речь идет об исправлениях ошибок безопасности в коде прошивки (никаких визуально заметных изменений оно не приносит), поэтому обновление рекомендуется установить. Помимо вышеупомянутых двух моделей, обновленную версию платформы получают Galaxy S6 edge и Galaxy S6 edge+, пишет SamMobile.

Напомним, что новые смартфоны Samsung получают три гарантированных обновления Android и затем могут рассчитывать на патчи безопасности.

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