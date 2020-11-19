Поток трудовой миграции из сопредельных государств, как известно, серьезно и положительно влияет на развитие многих отраслей экономики и нашей страны, и ее соседей. Большую часть потока составляют трудовые мигранты из Таджикистана. Пандемия внесла свои жесткие коррективы в развитие этого процесса. Особенно они коснулись строительства, сферы обслуживания. Но - положение меняется.

О том, как сегодня развивается ситуация с трудовой миграцией, а, также, о перспективах экономического сотрудничества между нашими странами "Российской газете" рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан Имомуддин Сатторов.

Имомуддин Мирзоевич, известно, что основной миграционный поток в Россию составляют граждане Таджикистана. Из-за коронавируса еще в начале пандемии многие из них остались без работы, было закрыто авиасообщение между нашими странами. Как сейчас развивается миграционная ситуация?

Имомуддин Сатторов: Правильнее было бы поставить вопрос иначе - среди основного миграционного потока в Россию из других стран СНГ определенное количество составляют граждане Таджикистана, и это около 700 тысяч человек по всей стране.

Да, действительно, в сложной ситуации, сложившейся весной в России из-за распространения коронавируса, многие трудовые мигранты наряду с гражданами России из-за сокращения рынка труда и сфер их трудовой деятельности остались без заработка и средств к существованию.

Думаю, здесь уместно будет упомянуть, что немалая часть трудовых мигрантов из числа граждан нашей республики привлечены в сферах строительства, обслуживания, предоставления услуг и вносят свой вклад в развитие экономики и всей социальной сферы России.

Понимая всю серьезность ситуации, в которой оказались в том числе и наши граждане, мы предложили соответствующим российским ведомствам рассмотреть возможность предоставления отсрочки по выплате авансовых платежей налога на доходы физических лиц по патентам до завершения нерабочих дней и полного восстановления рынка труда. Мы также обсудили вопросы, связанные с введением временного упрощенного механизма регистрации и оформления патентов для трудовых мигрантов.

Большинство наших граждан по мере восстановления сферы строительства и услуг вернулись к своим рабочим местам

И мы признательны российской стороне за принятые своевременные меры по социальной поддержке трудовых мигрантов в период пандемии.

Как мы видим, комплекс мер, которые приняло правительство России, в целом не только оказал социальную поддержку трудовым мигрантам, но также внес свой положительный вклад в процесс восстановления наиболее пострадавших в результате введения временных ограничений сфер экономики. В целом ситуация сейчас налаживается. Большинство наших граждан по мере восстановления сферы строительства и услуг вернулись к своим рабочим местам.

Что касается закрытия границ и приостановления авиасообщения между нашими странами, то хочу отметить, что по поручению лидера нации, президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона начиная с 25 июня 2020 года с целью поэтапного возвращения граждан Таджикистана ежедневно выполняются чартерные рейсы отечественных авиакомпаний из Москвы и других крупных городов России. За этот период нам удалось отправить на Родину более 60 тысяч граждан Таджикистана. Первые два месяца в ходе выполнения вывозных рейсов приоритет был дан уязвимым слоям граждан, прежде всего больным, женщинам с маленькими детьми и пожилым людям, а также выпускникам российских вузов из числа граждан Таджикистана.

Вместе с тем хотелось бы также отметить, что 22 июля 2020 года российская сторона была официально проинформирована о решении правительства Республики Таджикистан о возобновлении регулярного воздушного авиасообщения с Российской Федерацией при строгом соблюдении санитарных и противоэпидемических требований. Ожидаем ответа о готовности российской стороны по данному вопросу.

Насколько известно, в российско-таджикском сотрудничестве важное место занимают образовательные программы. Каково сегодня положение русского языка в Таджикистане, а таджикского - в России?

Имомуддин Сатторов: Что касается сферы образования, то она, несомненно, играет ключевую роль в двусторонних отношениях. Свыше 28 тысяч граждан Таджикистана обучаются в высших учебных заведениях России, 8 тысяч из которых получают российское образование у нас в стране в филиалах ведущих вузов России.

Как вы знаете, недавно очередная группа преподавателей в составе 50 человек прибыла в Таджикистан, они будут работать в школах, расположенных в столице и других городах.Между нашими соответствующими ведомствами продолжается работа по реализации проекта строительства Россией пяти школ в Таджикистане с обучением на русском языке.

А вы не боитесь, что дети тех, кто учится и работает в России, забудут родной язык?

Имомуддин Сатторов: Нет, не боюсь. Хочу сначала сказать и об интересе граждан России к таджикскому языку. Например, в Институте стран Азии и Африки МГУ функционирует группа по обучению таджикскому языку. Специалистов по таджикскому языку и культуре готовят и в других российских вузах. Вместе с тем посольство стремится сохранить знание родного языка среди растущего поколения соотечественников, проживающих в России. При поддержке посольства в культурных центрах таджикских диаспор организованы курсы изучения таджикского языка. В основном для детей наших соотечественников. Но мы будем рады видеть среди учащихся всех желающих.

На ваш взгляд, оправдывает ли себя партнерство в области экономики, сельского хозяйства, в том числе на межрегиональном уровне?

Имомуддин Сатторов: Россия на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции во внешней торговле Таджикистана, удельный вес которой в общем объеме товарооборота составляет около 30 процентов. В то же время все еще существуют неиспользованные возможности для раскрытия потенциала таджикско-российского многопланового и взаимовыгодного сотрудничества.

Таджикистан заинтересован в привлечении российских инвесторов в масштабные экономические проекты страны, в том числе энергетические.

Мы также придаем важное значение региональному сотрудничеству двух стран. Уже несколько лет налажено взаимовыгодное сотрудничество между регионами наших стран. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве между областями Республики Таджикистан и субъектами Российской Федерации. Лидирующие позиции занимают Москва, Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский края, Ивановская, Иркутская, Оренбургская, Саратовская, Свердловская, Челябинская и Московская области. Уверен, что совместными усилиями нам удастся постепенно поднять торгово-экономические отношения на качественно новый уровень.

Кроме того, российская сторона проявляет заинтересованность в поставке свежей сельскохозяйственной и другой продовольственной продукции Таджикистана на рынки России. Сегодня реализация этих планов упирается в отсутствие сети транспортно-логистических и оптово-распределительных центров в Таджикистане. Эта ниша могла бы быть заполнена российскими инвестициями, от которых можно получить реальные выгоды. Некоторые виды сельхозпродукции, которые востребованы на рынках России, поспевают у нас раньше, чем в других регионах. На уровне межрегионального сотрудничества можно наладить поставку таких продуктов, что окажет действенное влияние на наше сотрудничество. Мы надеемся, что непосредственные контакты, налаженные между регионами двух стран, будут способствовать развитию этого сегмента экономики.