Штаб Трампа отозвал иск по итогам выборов в штате Мичиган

Штаб действующего американского президента Дональда Трампа отзывает иск, оспаривающий итоги подсчета голосов на президентских выборах в штате Мичиган. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление адвоката хозяина Белого дома Рудольфа Джулиани.

"Этим утром мы отзываем наш иск в Мичигане, достигнув того, к чему мы стремились - прекращения преждевременной сертификации (результатов - прим. "РГ") выборов в округе Уэйн до того, пока все жители не убедятся, что каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный - нет", - заявил Джулиани.

Напомним, что округ Уэйн с населением почти в два миллиона человек включает город Детройт, где голосуют преимущественно за демократов.

По предварительным данным, противник Трампа Джо Байден выиграл Мичиган с его 16 выборщиками с отрывом более чем в 150 000 голосов.