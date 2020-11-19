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19.11.2020 19:14
Рубрика: В мире

Штаб Трампа отозвал иск по итогам выборов в штате Мичиган

Текст: Диана Ковалева

Штаб действующего американского президента Дональда Трампа отзывает иск, оспаривающий итоги подсчета голосов на президентских выборах в штате Мичиган. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление адвоката хозяина Белого дома Рудольфа Джулиани.

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"Этим утром мы отзываем наш иск в Мичигане, достигнув того, к чему мы стремились - прекращения преждевременной сертификации (результатов - прим. "РГ") выборов в округе Уэйн до того, пока все жители не убедятся, что каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный - нет", - заявил Джулиани.

Напомним, что округ Уэйн с населением почти в два миллиона человек включает город Детройт, где голосуют преимущественно за демократов.

По предварительным данным, противник Трампа Джо Байден выиграл Мичиган с его 16 выборщиками с отрывом более чем в 150 000 голосов.

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