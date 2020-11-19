На 20-м заседании совета глав государств-членов ШОС, которое прошло 10 ноября в видеоформате под председательством России, были приняты Московская декларация и пакет документов, касающихся таких вопросов, как борьба с пандемией коронавируса, 75-летие Победы, цифровая экономика, обеспечение международной информационной безопасности, а также противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму в киберпространстве.

В Жичжао, провинция Шаньдун, открылась минибиблиотека. В четырех читальных залах посетители могут провести время за любимыми книгами. Фото: Сун Няньшэн / для China Daily

Приоритетом многостороннего сотрудничества члены организации считают способствование экономическому росту, обеспечение коллективной безопасности и более интенсивные обмены в регионе и за его пределами.

Пандемия нового коронавируса и рост унилатералистских, гегемонистских и протекционистских настроений только повысили ценность духа сотрудничества, который присущ организации.

Чтобы подчеркнуть общую приверженность шанхайскому духу, в своей речи, произнесенной по видеосвязи, председатель КНР Си Цзиньпин призвал организацию искать новые способы построения сообщества единой судьбы человечества.

Он побудил членов и партнеров организации и наблюдателей укреплять солидарность и взаимное доверие и углублять сотрудничество в таких областях, как контроль за пандемией, здравоохранение, безопасность и международные обмены.

История доказывает пользу добрососедской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, сказал Си, добавив, что мультилатерализм победит унилатерализм. Си также заявил о жестком неприятии внешнего вмешательства во внутренние дела стран - участниц ШОС под любым предлогом.

Он подчеркнул необходимость поддерживать страны в продвижении внутренних политических программ в соответствии с законом и обеспечением политической безопасности и социальной стабильности. Он призвал страны действовать, чтобы осуществлять мультилатеральную политику, улучшать мировое регулирование и отстаивать международный порядок.

Си Цзиньпин заявил о жестком неприятии внешнего вмешательства во внутренние дела стран - участниц ШОС под любым предлогом

Все стороны должны придерживаться принципа обширных консультаций, совместных усилий и всеобщих выгод, а также ратовать за то, чтобы мировые события обсуждались всеми странами, которые строили бы систему управления сообща, и чтобы плоды развития поровну распределялись между народами всех стран, сказал он.

Си Цзиньпин предложил наладить между санитарно-эпидемиологическими центрами стран ШОС "горячие линии" и заявил, что Китай готов принять во внимание потребности стран ШОС в вакцине.

Говоря о политике открытости Китая, Си сказал, что без всего остального мира Китай не может прогрессировать, а всему миру для процветания необходим Китай. Все стороны могут воспользоваться новыми возможностями, которые возникают благодаря развитию Китая, и более тесно работать со страной, сказал он.

Си подчеркнул важность сотрудничества в борьбе с коронавирусом и преодолении вызовов, с которым сталкивается не только Китай, но и все человечество, говорит врио директора Института Дальнего Востока Российской академии наук Алексей Маслов. "Речь Си была посвящена тому, как мы можем взаимодействовать в будущем", - говорит Маслов.

По мнению главного научного сотрудника ИДВ РАН Владимира Петровского, пандемия коронавируса "ясно показала, что необходимо усилить взаимодействие в рамках ШОС". По его словам, ШОС непрерывно наращивает сотрудничество не только в сфере безопасности, но и в экономике, финансах и инвестициях, и чтобы справиться с нарастающими трудностями, это сотрудничество должно быть еще более тесным.

"Глава Китая сделал акцент на глобальном партнерстве как способе решения проблем, стоящих перед человечеством, - говорит заместитель исполнительного директора Института международных отношений - научно-исследовательского центра под эгидой Министерства иностранных дел Непала Рупак Сапкота. - Несомненно, без глобального партнерства глобальных проблем не решить".

По словам Сапкоты, предложение Си выстроить внутри ШОС безопасное сообщество позитивно, поскольку "мир во всем мире может быть достигнут, только если будут учтены интересы всех стран в сфере безопасности".