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19.11.2020 12:32
Рубрика: Происшествия

СК просит арестовать зампреда правительства Подмосковья Дмитрия Куракина

Текст: Иван Петров

Басманный районный суд Москвы на заседании в четверг рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Куракина. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
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Куракин и два его предполагаемых сообщника - экс-начальник ФГАУ "Оборонлес" Владислав Холодков и глава АО "Мальтинский военный лесхоз" Максим Ан - проходят по коррупционному уголовному делу о передаче коммерсантам лесных территорий, принадлежавших Минобороны. Куракин, напомним, с ноября 2012-го по май 2017-го года возглавлял департамент имущественных отношений военного ведомства.

Всем троим подозреваемым вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ "получение взятки". Статья предусматривает наказание от 8 до 15 лет колонии со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Всех троих следствие просит арестовать. В суде уточнили, что ходатайства об аресте всех троих к ним поступили, а самих подследственных пока еще не привезли.

Дмитрий Куракин был задержан вечером 17 ноября по итогам допроса в Следственном комитете России в качестве подозреваемого по делу об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2012-2017 годах чиновник, будучи главой департамента имущественных отношений Минобороны России, совместно с чиновниками лесного хозяйства переоформлял принадлежащие военному ведомству земли в разных регионах страны. Злоумышленники вырубали и продавали лес, а участки продавали коммерсантам под нелегальные свалки мусора и застройку.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Следователи предварительно оценили причиненный фигурантами этого громкого дела ущерб в 2 млрд рублей.

Дмитрий Куракин в мае 2012 года был назначен на должность заместителя председателя правительства Московской области, на которой курировал вопросы земельных и имущественных отношений, экологии и природопользования. В ноябре 2012 года он перешел на работу в Минобороны, став руководителем департамента имущественных отношений вместо уволенной из-за возбуждения уголовного дела о хищениях Евгении Васильевой. В мае 2017 года Куракина назначили вице-президентом и административным директором ПАО "Ростелеком". В сентябре 2018 года он получил должность зампредседателя правительства Московской области - министра экологии и природопользования Московской области.

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