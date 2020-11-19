Снимки советского классика фотографии покажут в музее истории ВОВ в Минске

Среди самых уникальных снимков, запечатлевших героизм и бесстрашие советских солдат в годы Великой Отечественной войны, отдельным кадром, обошедшим весь мир, признан фото-шедевр корреспондента ТАСС Евгения Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом".

Яркая выставка легендарных фронтовых сюжетов этого прославленного мастера фотографии готовится к открытию в конце ноября в Белорусском музее истории Великой Отечественной войны при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, информирует БЕЛТА.

Евгением Халдеем, напоминает агентство, созданы портреты советских военачальников, офицеров, солдат, летчиков и моряков - героев и простых тружеников войны По его фотографиям вся страна судила о трагических эпизодах борьбы с фашизмом, а некоторые снимки были предъявлены в качестве доказательств для Нюрнбергского трибунала.

Но большинство его работ, по оценке музейных экспертов, - это не столько свидетельство военного времени, сколько эмоциональное переживание. "Героизм и мужество обыкновенного человека, радость побед и боль поражений, человеческие потери - все это Евгений Ананьевич пережил сам. Его работы пронизаны собственной болью за страну, за поражения и потери и страстным желанием дожить до Победы", - резюмировали в белорусском музее.

А ведь свой первый сюжет будущий классик советского фотоискусства снял в 13 лет на камеру, которую собрал из обыкновенных картонных коробок и линзы от очков вместо объектива. И магия фотографии захватила его на всю жизнь. Прошло чуть более пяти лет и талантливого репортера родом из Юзовки, ныне Донецка, пригласили в фотохронику ТАСС. Сотни метров отснятой пленки запечатлели Керчь и Новороссийск, Ростов-на-Дону и Кубань, Ялту и Севастополь, Болгарию, Румынию и Югославию, Венгрию и Австрию, Германию и Харбин, Порт-Артур, Париж и Канны.