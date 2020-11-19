Стали известны все участники финального турнира Лиги наций

Сборные Италии и Бельгии последними оформили путевку в финальный турнир Лиги наций. Ранее туда пробились французы и испанцы.

В последний игровой день группового этапа Лиги наций итальянцы победили на выезде Боснию со счетом 2:0 и обеспечили себе первое место в квартете 1 лиги "А". Что касается бельгийцев, то в решающем матче за выход в полуфинал соревнований "красные дьяволы" одолели на своем поле датчан - 4:2.

Полуфинальные пары определит жеребьевка, которая состоится 3 декабря. Сам мини-турнир пройдет с 6 по 10 октября 2021 года. Интерес к проведению финальной стадии выразили три ассоциации, чьи команды выступали в группе 1 лиги "А": Италия, Нидерланды и Польша. Право провести соревнования на правах триумфатора этого квартета получили итальянцы.