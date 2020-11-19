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Рубрика: Спорт

Стали известны все участники финального турнира Лиги наций

Текст: Артур Нанян

Сборные Италии и Бельгии последними оформили путевку в финальный турнир Лиги наций. Ранее туда пробились французы и испанцы.

Фото: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Россия разгромно проиграла Сербии в заключительном матче Лиги наций

В последний игровой день группового этапа Лиги наций итальянцы победили на выезде Боснию со счетом 2:0 и обеспечили себе первое место в квартете 1 лиги "А". Что касается бельгийцев, то в решающем матче за выход в полуфинал соревнований "красные дьяволы" одолели на своем поле датчан - 4:2.

Полуфинальные пары определит жеребьевка, которая состоится 3 декабря. Сам мини-турнир пройдет с 6 по 10 октября 2021 года. Интерес к проведению финальной стадии выразили три ассоциации, чьи команды выступали в группе 1 лиги "А": Италия, Нидерланды и Польша. Право провести соревнования на правах триумфатора этого квартета получили итальянцы.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций 2020/2021

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