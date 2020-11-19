Стартовал конкурс "Мой первый бизнес" для студентов и школьников

Стартовал четвертый сезон международного конкурса "Мой первый бизнес" - одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Теперь подать заявку смогут не только школьники, но и студенты. Регистрация продлится до 27 января 2021 года.

- Приятно видеть, что ребята, которые участвовали в первых трех сезонах конкурса, уже смогли реализовать свою мечту, свой проект. Конкурс дает вам возможность проверить себя, пройти обучение, получить экспертную поддержку от лучших профессионалов отрасли, сформировать настоящую команду единомышленников, - рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. - Конкурс "Мой первый бизнес" первые три года был ориентирован только на школьников, но в этом году возрастная планка для участников поднимается с 18 лет до 23 лет. Кем бы вы потом ни стали, этот опыт точно пригодится в жизни.

Он подчеркнул, что "сегодня президентом и правительством принят целый ряд решений по поддержке молодежного предпринимательства". "Решением президента с этого года статус самозанятых присваивается уже не с 18, а с 16 лет, а к нему добавляется еще и налоговый вычет. Неплохое подспорье для начала своего первого проекта. Ну а в случае победы вы добавите к нему еще и соответствующую грантовую поддержку", - добавил Сергей Кириенко.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, в этом сезоне "конкурс пройдет в несколько этапов: онлайн, региональный, межрегиональный и федеральный". "После регистрации ребят ждет тестирование, которое поможет определить, в чем они могут добиться наилучших результатов - в социальном направлении предпринимательства или коммерческом. Затем им нужно будет описать свои проекты. На третьем этапе ребята, успешно справившиеся с тестами и описанием проектов, будут приглашены на онлайн-интервью, по итогам которых и определятся полуфиналисты конкурса", - рассказал Алексей Комиссаров.

Весной 2021 года пройдет региональный этап проекта. Запланирован он в 60 субъектах России в формате акселерационного бизнес-курса, итогом которого станут региональные защиты проектов. На региональном этапе участникам нужно будет доработать свои проекты с наставниками, а затем презентовать их экспертам курса. Лучшие конкурсанты получат возможность пойти дальше и представить свой проект уже на межрегиональном этапе конкурса. Всего планируется провести 3 межрегиональные защиты проектов. Гранд-финал (федеральная защита проектов) запланирован на 2 квартал 2021 года. Лучшие участники проекта "Мой первый бизнес" получат призы, которые помогут им и дальше развиваться в предпринимательском деле. Например, обучение в акселерационном бизнес-курсе. А самые интересные проекты будут рассмотрены компаниями-партнерами конкурса. Также участники получат возможность выиграть ценные призы: iPhone, MacBook, Sony Playstation и многие другие.

Как отметил на церемонии открытия руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, поддержка начинающих предпринимателей сегодня крайне важна, и Правительство Москвы ведет активную работу в этом направлении. "Несколько месяцев назад для нетворкинга молодых и уже опытных бизнесменов мы организовали закрытый молодежный клуб Business Update, а с 16 ноября совместно с вузами запустили онлайн-проект Sprint UP, который всего за неделю даст ребятам максимальную информацию, чтобы они смогли себя реализовать, избежав при этом многих ошибок", - рассказал он.

"Конкурс - одна из возможностей попробовать себя и ответить на вопрос: "Бизнес - это для меня?". Не бойтесь неудач, при любом исходе вы останетесь победителем: познакомитесь с единомышленниками, получите новые знания и проверите себя на прочность. Благодаря конкурсу "Мой первый бизнес" в стране формируются новые люди - новый высокотехнологичный класс, те, кого мы ждем в качестве участников уже наших грантовых программ для инноваторов и стартапов. Начальный капитал, инновационная идея, сплоченная команда и вера в собственные силы - отличный залог успеха в высокотехнологичном бизнесе!", - отметил советник генерального директора Фонда содействия инновациям Иван Бортник.