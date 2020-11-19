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19.11.2020 19:47
Рубрика: Общество

Ушная сера сигналит о стрессе

Текст: Валерия Наумова
Российская газета - Федеральный выпуск № 262(8316)
Проведенные во всем мире исследования и эксперименты помогли медикам выявлять уровень стресса и наличие психологических заболеваний по анализу крови. А недавно был предложен новый способ - по волосам.

Британский психиатр Херайн-Вивес пошел дальше и решил определить, где содержится наибольшее количество кортизола (гормона стресса). Он узнал, что ушная сера обладает способностью накапливать этот гормон в еще большем количестве, чем волосы.

37 добровольцев приняли участие в исследовании, которое показало, что накопление гормона стресса кортизола можно измерить по выделениям в слуховом канале.

Сейчас группа ученых под руководством психиатра проводит исследования, чтобы научиться определять наличие психологических заболеваний и измерять уровень стресса по выделениям в ушном канале.

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