Проведенные во всем мире исследования и эксперименты помогли медикам выявлять уровень стресса и наличие психологических заболеваний по анализу крови. А недавно был предложен новый способ - по волосам.

Британский психиатр Херайн-Вивес пошел дальше и решил определить, где содержится наибольшее количество кортизола (гормона стресса). Он узнал, что ушная сера обладает способностью накапливать этот гормон в еще большем количестве, чем волосы.

37 добровольцев приняли участие в исследовании, которое показало, что накопление гормона стресса кортизола можно измерить по выделениям в слуховом канале.

Сейчас группа ученых под руководством психиатра проводит исследования, чтобы научиться определять наличие психологических заболеваний и измерять уровень стресса по выделениям в ушном канале.