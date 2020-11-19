Во Франции найдены свинцовые саркофаги с таинственными символами

Во Франции сотрудники Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) раскопали древний некрополь, в котором были обнаружены гробницы аристократов и таинственные свинцовые гробы времен Римской Галлии.

Как сообщается на сайте Inrap, раскопки были проведены в древнем городе Августодуне, столице народа эдуев, на месте которого сейчас расположен город Отен (Бургундия). Исследование дало новые важные данные для изучения погребальных обычаев поздней античности в Римской Галлии.

Сообщается, что был найден "Великий некрополь". На территории громадного погребального комплекса было раскопано три главных кладбища, датируемых III-IV веками нашей эры. Они использовались на протяжении примерно 250 лет. Появление же некрополя, по мнению ученых, пришлось на зарю христианства в римском мире. Вероятно, он был создан в V-VI веке.

Всего было раскопано более 230 могил, причем методы захоронения действительно были очень разнообразными. Так, было найдено несколько мавзолеев и ритуальное деревянное здание. Кроме того, ученые раскопали пять саркофагов из песчаника и 15 свинцовых гробов.

Последние привлекли особое внимание археологов. В римском мире широко практиковалось изготовление свинцовых саркофагов. Их не раз находили практически во всех бывших римских колониях. Как правило, в таких гробах хоронили знатных и богатых людей.

В данном случае свинцовые саркофаги оказались не совсем обычными. Вопреки ожиданиям исследователей, они совершенно не имеют никаких украшений. Кроме того, на некоторых из них вырезаны символы в виде буквы "X". Ученые пока не смогли их интерпретировать. Что означают эти знаки - загадка. Подобные символы на таких гробах ранее не встречались.

Кстати, в одном из захоронений свинцовый гроб был помещен внутрь саркофага из песчаника. Его исследовали особенно тщательно. Гроб аккуратно вскрыли. В нем нашли артефакты из Римской Галлии. Так, были идентифицированы золотые нити, тонкие остатки весьма ценной ткани. Последняя пострадала потому, что в гроб за прошедшие столетия все-таки проникла вода.

Также был найден набор янтарных булавок и два изящных золотых кольца, одно из которых было украшено гранатом. В других гробницах также были обнаружены булавки из янтаря, золотые кольца и серьги. Практически во всех саркофагах были найдены и остатки тканей, сотканных с использованием золотых нитей.

Анализ показал, что окрашены они были в пурпурный цвет. В Риме он был очень популярен. Ткани окрашивали при помощи пигмента, который извлекали из раковин средиземноморских моллюсков.

Однако самым ценным артефактом оказалась целиком сохранившаяся ваза из римского стекла. Сообщается, что подобных артефактов в мире насчитывается лишь около десятка. Артефакт ученые назвали вершиной римского стекольного искусства. Кстати, этот предмет украшен надписью "Vivas feliciter", что означает "Живи в счастье". Археологи считают, что подобные предметы были предназначены для погребения видных деятелей, несомненно, близких к императору.