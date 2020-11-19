Татьяна Москалькова выступила за выплаты медикам в полном объеме

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила в представленном сегодня Отчетном докладе по соблюдению прав человека во время пандемии принять новые меры по защите прав медицинских работников.

- Требуется принять меры к осуществлению в полном объеме выплат медицинским работникам, принимавшим участие в лечении больных COVID-19, - говорится в докладе омбудсмена. - Необходимо закрепить на уровне федерального закона обязательное страхование жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

По мнению Татьяны Москальковой, сегодня нужно также определить организационно-правовой статус обсерваторов для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучной территории и закрепить правовой статус лиц, пребывающих в обсерваторе. Она уверена, что должны быть единые требования к условиям их содержания, в частности, к питанию, температурному режиму, проветриванию и уборке помещений, обеспеченности санитарно-гигиеническими средствами и постельными принадлежностями.