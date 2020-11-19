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19.11.2020 19:24
Рубрика: Общество

Татьяна Москалькова выступила за выплаты медикам в полном объеме

Текст: Елена Яковлева
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила в представленном сегодня Отчетном докладе по соблюдению прав человека во время пандемии принять новые меры по защите прав медицинских работников.

Фото: iStock
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- Требуется принять меры к осуществлению в полном объеме выплат медицинским работникам, принимавшим участие в лечении больных COVID-19, - говорится в докладе омбудсмена. - Необходимо закрепить на уровне федерального закона обязательное страхование жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

По мнению Татьяны Москальковой, сегодня нужно также определить организационно-правовой статус обсерваторов для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучной территории и закрепить правовой статус лиц, пребывающих в обсерваторе. Она уверена, что должны быть единые требования к условиям их содержания, в частности, к питанию, температурному режиму, проветриванию и уборке помещений, обеспеченности санитарно-гигиеническими средствами и постельными принадлежностями.

Общество Здоровье Президент Уполномоченный по правам человека Пандемия коронавируса COVID-19

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