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19.11.2020 23:09
Рубрика: В мире

70% британских пабов и ресторанов могут закрыться в следующем году

Текст: Диана Ковалева

Семь из десяти британских пабов и ресторанов боятся, что в следующем году могут стать "финансово нежизнеспособными" из-за коронавирусных ограничений и оттого будут вынуждены закрыться. Как пишет газета Guardian со ссылкой на соответствующий опрос, встревоженные хозяева точек общепита требуют от государства более щедрой финансовой помощи, а также корректировки системы деления страны на разные зоны в зависимости от уровня распространения в них коронавируса.

Фото: iStock
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В опросе приняли участие 446 британских предприятий, представляющих более 20 тысяч заведений. Как заявили в Британской ассоциации пива и пабов, Британском институте гостиничного хозяйства, а также организации UKHospitality, - крупнейших представителей отрасли - если власти не откликнутся на зов встревоженных предпринимателей, то уже к февралю этот сектор потеряет 750 тысяч рабочих мест.

Напомним, что сейчас в Великобритании действует так называемая система зон, где в зависимости от уровня распространения коронавирусной инфекции действуют разные по степени строгости ограничения, которые в первую очередь застрагивают именно работу точек общепита.

В мире Европа Великобритания

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