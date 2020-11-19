70% британских пабов и ресторанов могут закрыться в следующем году

Семь из десяти британских пабов и ресторанов боятся, что в следующем году могут стать "финансово нежизнеспособными" из-за коронавирусных ограничений и оттого будут вынуждены закрыться. Как пишет газета Guardian со ссылкой на соответствующий опрос, встревоженные хозяева точек общепита требуют от государства более щедрой финансовой помощи, а также корректировки системы деления страны на разные зоны в зависимости от уровня распространения в них коронавируса.

В опросе приняли участие 446 британских предприятий, представляющих более 20 тысяч заведений. Как заявили в Британской ассоциации пива и пабов, Британском институте гостиничного хозяйства, а также организации UKHospitality, - крупнейших представителей отрасли - если власти не откликнутся на зов встревоженных предпринимателей, то уже к февралю этот сектор потеряет 750 тысяч рабочих мест.

Напомним, что сейчас в Великобритании действует так называемая система зон, где в зависимости от уровня распространения коронавирусной инфекции действуют разные по степени строгости ограничения, которые в первую очередь застрагивают именно работу точек общепита.