Три российских вуза вошли в топ-250 университетов по мнению работодателей

Три вуза из России - МГУ, МГТУ им. Баумана и МФТИ - вошли в мировой список 250 самых привлекательных для работодателей вузов по версии британского журнала THE - составителя авторитетных международных университетских рейтингов. Выпускники этих вузов кажутся работодателям наиболее перспективными и лучше всего подготовленными для приема на работу.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС