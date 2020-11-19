Три российских вуза вошли в топ-250 университетов по мнению работодателей

Три вуза из России - МГУ, МГТУ им. Баумана и МФТИ - вошли в мировой список 250 самых привлекательных для работодателей вузов по версии британского журнала THE - составителя авторитетных международных университетских рейтингов. Выпускники этих вузов кажутся работодателям наиболее перспективными и лучше всего подготовленными для приема на работу.
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Всего в списке 250 учебных заведений из 43 стран. В лидерах - американские вузы: Калифорнийский технологический институт, Массачусетский технологический институт и Гарвардский университет. 4 и 5 места у британских Оксфорда и Кембриджа. Наиболее привлекательным российским вузом признан МГУ им. Ломоносова, в общем рейтинге он на 132-м месте. МГТУ им. Баумана занял 139-ю позицию, а МФТИ - 164-ю.