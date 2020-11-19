Ученые: В реальности заболевших коронавирусом в мире в шесть раз больше

Количество инфицированных коронавирусом в мире в шесть раз больше, чем говорит официальная статистика - к такому выводу пришли ученые из Австралийского национального университета в Канберре, чьи выводы опубликованы в британском научном журнале Royal Society Open Science.

Для исследования ученые использовали метод ретроспективного анализа. Они отталкивались от количества смертей, причиной которых, согласно выводам врачей, стал коронавирус, и высчитывали, сколько человек должно быть инфицировано, чтобы достичь такого уровня смертности.

На основании анализа смертности в 15 странах (среди них страны Европы, Южной Америки, Австралия и другие) с общим населением 817 миллионов человек ученые пришли к выводу, что с 28 марта по 31 августа 2020 года истинный уровень инфицирования был в 6,2 раза выше, чем указывается в статистике, сделанной на основе тестов. По мнению исследователей, это связано с большим числом ложноотрицательных результатов, с тем, что многие скрывают факт своего заболевания, а также с недостаточностью количества тестов во многих странах. Так, например, по мнению австралийских ученых, в Италии число инфицированных коронавирусом в 17 раз выше, в Австралии - в 5 раз выше, чем указывается в отчетах.