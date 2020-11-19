Утверждена дорожная карта по развитию 5G

Дорожную карту по развитию сетей 5G в России до 2024 года утвердили на заседании президиума правительственной комиссии под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщил аппарат правительства.

Основная цель - создать отечественные технологические решения и инфраструктуру, обеспечивающую развитие сетей связи 5G, а также впоследствии способствовать расширению рынков сервисов и услуг, предоставляемых с использованием данной технологии.

"Переход на технологии 5G - один из приоритетов цифровизации российской экономики, поскольку дает основание для качественного роста во многих сферах. В дорожную карту, которую мы утвердили на президиуме, заложен принцип импортозамещения. Считаем, что это даст загрузку российской промышленности, а также поспособствует ее технологическому росту. Достижение качества и конкурентоспособности отечественных решений наравне с международными аналогами - задача амбициозная, но выполнимая, и в этом нас сегодня заверили представители госкорпорации", - отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. При этом он сообщил, что контролировать ход реализации дорожной карты и соблюдение всех договоренностей будет Минцифры.

Вице-премьер отметил, что основная часть мероприятий по внедрению нового оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в период 2021 - 2024 гг.

Ранее сообщалось, что производство отечественного оборудования 5G начнется не позднее 2023 года.