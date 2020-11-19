Утверждена дорожная карта по развитию 5G

Новости

В Арктику проведут высокоскоростной интернет 10:07
Ресторатор Раппопорт создал уникальную концепцию Ladurée à-la Russe 10:00
В Москве из-за непогоды отменены или задержаны почти 30 рейсов 09:56
Проценко: Больница в Коммунарке работает в обычном режиме 09:39
Премьер Японии выразил тревогу в связи с ситуацией с COVID-19 в стране 09:34
Маск обогнал Цукерберга в рейтинге миллиардеров 09:32
Оперштаб: Еще 5782 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:20
В Петербург пришло рекордное тепло 09:08
Бизнес получил полезные уроки 09:00
Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии 08:12
Российские миротворцы досматривают весь транспорт в Лачинском коридоре 08:09
Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа 08:07
Москвичам пообещали дождь со снегом и ветер до 20 м/c 07:55
Назван верный признак рака поджелудочной на ранней стадии 07:10
Глава МИД КНР назвал Россию и Китай "глобальными стабилизаторами" 07:04
Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику 07:04
На Тайване разбился истребитель F-16 06:58
В Миннесоте из-за COVID-19 закрыли спортзалы и ограничили работу ресторанов 06:27
Книга Барака Обамы установила рекорд продаж 06:06
Минздрав США отказался работать с Байденом 05:39
Пять человек погибли при затоплении шахты на севере Китая 05:25
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России 05:09
США и Мексика продлили запрет на пересечение общей границы 05:07
Дед Мороз рассказал о главном желании россиян 05:00
Роспотребнадзор принял более трех миллионов звонков по вопросам COVID-19 04:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Составлен рейтинг популярных у горожан регионов для сельской ипотеки
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как без тестов установить, что ты заболел COVID-19
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
Как национальные цели помогут улучшить здоровье и побороть бедность
19.11.2020 09:33
Рубрика: Экономика

Утверждена дорожная карта по развитию 5G

Текст: Ирина Алпатова
Дорожную карту по развитию сетей 5G в России до 2024 года утвердили на заседании президиума правительственной комиссии под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом сообщил аппарат правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основная цель - создать отечественные технологические решения и инфраструктуру, обеспечивающую развитие сетей связи 5G, а также впоследствии способствовать расширению рынков сервисов и услуг, предоставляемых с использованием данной технологии.

Расходы на 5G в России могут достичь 200 млрд рублей к 2024 году

"Переход на технологии 5G - один из приоритетов цифровизации российской экономики, поскольку дает основание для качественного роста во многих сферах. В дорожную карту, которую мы утвердили на президиуме, заложен принцип импортозамещения. Считаем, что это даст загрузку российской промышленности, а также поспособствует ее технологическому росту. Достижение качества и конкурентоспособности отечественных решений наравне с международными аналогами - задача амбициозная, но выполнимая, и в этом нас сегодня заверили представители госкорпорации", - отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. При этом он сообщил, что контролировать ход реализации дорожной карты и соблюдение всех договоренностей будет Минцифры.

Вице-премьер отметил, что основная часть мероприятий по внедрению нового оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в период 2021 - 2024 гг.

Ранее сообщалось, что производство отечественного оборудования 5G начнется не позднее 2023 года.

Экономика Отрасли Связь Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Банки резко снизили одобрение ипотеки на фоне второй волны пандемии
Эксперт дал прогноз по началу спада заболеваемости COVID-19 в России
Российские космонавты в 2021 году установят рекорд по числу выходов с МКС
В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса
Капитан сборной России извинился за поражение от Сербии
В России могут изменить систему выплат накопительной части пенсии
Дачную амнистию могут продлить до 2026 года