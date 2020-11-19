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18.11.2020 20:30
Рубрика: Общество

Доктор летит на помощь

Площадки для санавиации появляются в самых отдаленных районах
Текст: Антон Дерябин, Яна Шамаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8315)
Вертолеты санитарной авиации перестали быть экзотикой во многих регионах страны. Все чаще появляются сообщения, что благодаря четкой работе авиаторов и медиков удалось спасти тяжелобольного пациента.

В этом году в рамках национального проекта "Здравоохранение" в 70 регионах обустраивают посадочные площадки для санавиации.

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Появилась одна из них и на территории Лузской центральной районной больницы в Кировской области. Здесь даже есть светосигнальное оборудование для ночной посадки.

Вертолетная площадка в Лузе - центре одного из отдаленных северных районов Кировской области - была и раньше, но располагалась она в трех километрах от больницы. Теперь шансов у больного и времени на спасение его жизни у врачей стало больше.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе областного правительства, всего с начала 2020 года санавиация эвакуировав 329 человек, в том числе 56 детей. Главным образом это пациенты с острым коронарным синдромом, когда есть подозрение на инфаркта и острое нарушение мозгового кровообращения.

Однажды утром у Евгения Карачева, учителя из поселка Донаурово (без малого 300 километров южнее Кирова), резко поднялось давление, появилась сильная боль в груди. Местный фельдшер оказала первую помощь. После консультации по телефону врачи решили госпитализировать больного санавиацией. Жизнь учителя спасли.

"Я считаю благом, что скорая помощь сейчас общеобластная, - рассказал Евгений Карачев после выздоровления. - Известны ситуации, когда сил медиков районных больниц не хватает. Сейчас нет таких проблем - приезжает ближайшая "скорая помощь" или прилетает вертолет".

В Кирове оборудованы четыре вертолетные площадки на территориях основных медучреждений. Есть они и в каждом районе области, также в непосредственной близости от ЦРБ.

Чаще всего пациентами санитарной авиации становятся люди с инфарктом и беременные женщины с угрозой выкидыша. Есть и пострадавшие в ДТП

Вертолеты "Ансат", оснащенные оборудованием жизнеобеспечения, транспортируют больных и в Нижегородской области. За 10 месяцев 2020 года медицинские бригады Нижегородского территориального центра медицины катастроф вылетали 280 раз (из них 14 полетов - ночные). В медучреждения города доставлено 269 пациентов, в том числе 26 детей.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"С нами, когда необходимо, летают специалисты-консультанты, - рассказал главврач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов. - Например, при вылете в Уренскую центральную районную больницу в нашей бригаде находился инфекционист, поскольку пациент был в коме неясной этиологии".

А недавно, вспоминает Михаил Созонов, летали в Ардатов, где 49-летнему мужчине срочно потребовалась операция. И с нашей бригадой отправился и сосудистый хирург.

На днях на территории центральной больницы Шахунского района тоже оборудовали вертолетную площадку в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". В ближайшее время ее оснастят светосигнальным оборудованием, что даст возможность летать сюда и ночью.

По словам заместителя главного врача Шахунской центральной районной больницы Дмитрия Конева, типичные пациенты санитарной авиации, как и везде, люди с инфарктом, для которых время - решающий фактор. Часто возят и беременных с угрозой выкидыша. Есть и пострадавшие в ДТП. "До этого мы возили и принимали пациентов с аэродрома, который расположен в двух километрах от города. Это неудобно и потеря времени, - рассказал врач.

Постановлением правительства региона утверждена "Стратегия развития санитарной авиации в Нижегородской области до 2024 года". Она предусматривает строительство 54 вертолетных площадок при государственных медицинских организациях Нижегородской области.

Общество Здоровье

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