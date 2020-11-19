В Академии наук изучат влияние COVID-19 на репродуктивные функции

Риски от COVID-19 для репродуктивной функции человека еще предстоит оценить, а гендерные "предпочтения" у новой коронавирусной инфекции уже проявились. Такой вывод можно сделать по итогам собрания совета РАН "Науки о жизни" - оно прошло в расширенном онлайн-формате под руководством академика Владимира Чехонина.

В частности, были представлены результаты сравнительного анализа смертности от коронавирусной инфекции. Оказывается, мужчины умирают от осложнений при этом заболевании гораздо чаще, чем женщины. В среднем - на 30 процентов. Такие данные привел директор Университетской клиники МГУ академик Армаис Камалов. По его словам, выводы сделаны на основе открытых научных статей с анализом заболеваемости COVID-19 по разным странам.

На каждые 10 заболевших женщин - примерно 11 заболеваний у мужчин. А дальше разрыв только увеличивается: госпитализация 12 мужчин, необходимость в отделении реанимации - 18. Смертность при осложнениях - 15 мужчин на 10 женщин. Одно из объяснений, по мнению ученых, лежит на поверхности: женщины менее восприимчивы к вирусам в силу особенностей врожденного иммунитета и гормонального фона. Академик Камалов добавил к этому, что у женщин "более высокий уровень защитных антител по сравнению с мужчинами".

По его же словам, SARS-CoV-2 оказывает менее серьезное влияние на течение беременности, чем другие коронавирусы. Но и преждевременные роды, и малый вес новорожденного могут быть последствиями перенесенного заболевания.

И Геннадий Сухих, и главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин пока не прогнозируют резкого падения рождаемости, хотя и допускают некоторое снижение в период пандемии и сразу после нее. "Думаю, что какое-то время будет небольшая пауза, снижение", - предположил академик Сухих. А потом, по его выражению, "синусоида пойдет вверх".

Статистические данные и результаты проведенных исследований, доложенные на авторитетном собрании, побуждают задуматься буквально каждого. А ученых зовут продолжить изучение всего, что связано с распространением COVID-19 и его влиянием на репродуктивное здоровье человека.

Российские академики зовут иностранных коллег сообща исследовать влияние COVID-19 на отношения полов и репродуктивные функции человека

Глава совета "Науки о жизни" вице-президент РАН Владимир Чехонин, подводя итоги, сообщил, что работа в этом направлении с учетом ее высокой актуальности будет продолжена. В том числе с участием зарубежных коллег, которые могли бы расширить и саму повестку, и понимание важнейших вопросов. Такими приглашенными участниками, по мысли академика Чехонина, могут стать крупнейшие в мире специалисты в области аутоиммунных патологий, патогенеза развития COVID-19 и в других актуальных сферах.