В этом году Россия экспортирует рекордный объем молочных продуктов

По итогам 10 месяцев 2020 года экспорт молочной продукции увеличился на 11% - до 248 млн долларов, сообщил директор департамента развития экспорта АПК минсельхоза Роман Чекушов в рамках онлайн-конференции "Экспорт молочной продукции: знания, инструменты, практики".

По его словам, основными странами-импортерами на данный момент выступают государства постсоветского пространства. "Многие цепочки поставок сформировались давно, еще во времена Советского Союза, поэтому логично, что наши производители ориентированы на потребительские предпочтения бывших стран Союза", - пояснил он. Крупнейшим импортером молочной продукции является Казахстан - на него приходится около 40% всех поставок нашей молочной продукции. В этом году поставки в эту страну выросли на 10% к аналогичному периоду. На втором месте традиционно выступает Украина с ростом более 14%. Также крупнейший импортер молочной продукции в Россию, Беларусь, также активно покупает российскую "молочку" - за 10 месяцев 2020 года прирост составил 10% к прошлому году.

Между тем, наибольший рост среди стран дальнего зарубежья показали поставки в Китай - за 10 месяцев этого года они выросли почти на треть. "Китай для нас - одна из самых перспективных стран в части экспортного потенциала. Мы активно двигаемся к экспорту сухой молочной продукции в Китай", - пояснил Чекушов. По его словам, сейчас экспортировать молочную продукцию в Китай могут 46 российских производителей, включая 10 компаний-экспортеров, которые аккредитованы на экспорт сухого молока. Минсельхоз рассчитывает, что уже в следующем году удастся значительно увеличить объем поставок в Китай сухой молочной продукции. Помимо КНР, есть и другие перспективные рынки для нашей экспортной продукции - в частности, страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии, страны Африки, отметил Чекушов.

Ежегодный экспорт молочной продукции составляет около 300 млн долларов. А по итогам этого года, по оценке Союзмолока, экспорт вырастет на 20% в натуральном выражении, и на 12-15% в денежном выражении. "Этот год в каком-то смысле прорывной, потому что в предыдущие годы темпы роста экспорта не превышали 3-4%. Прорыв в этом году связан и с активной экспортной пропагандой, и с тем, что экономические условия сложились таким образом, что экспорт становится все более выгоден: ослабление рубля делает экспорт более конкурентоспособным, импорт - менее конкурентоспособным. Поэтому все больше компаний задумывается об экспорте, причем экспорт не только в страны ближнего зарубежья, постсоветского пространства, но и в страны дальнего зарубежья", - рассказал генеральный директор Союзмолока Артем Белов.

По его мнению, 2020 год специфичен также расширением продуктовой линейки: Россия начала активно поставлять на экспорт сухие молочные продукты, поехала на экспорт сыворотка. Также расширяется география - в частности, растут поставки в Китай, в страны Юго-Восточной Азии. Союзмолоко прогнозирует, что экспорт молочной продукции будет производиться в более, чем 62 страны мира.

Сейчас в структуре молочного экспорта основную долю составляют кисломолочные продукты и сыры, отметил руководитель федерального центра "Агроэкспорта" минсельхоза Дмитрий Краснов. Однако, по его мнению, структура будет меняться: уже в ближайшие год-два по сухой молочной сыворотке и сухому молоку ожидается серьезная прибавка. И в этой связи будет меняться страновая экспортная структура. По его словам, с 2017 года количество стран, в которые экспортируется российская молочная продукция, значительно расширилось - в 2019 году Россия поставляла продукцию уже в 52 страны. По мнению Краснова, значительную роль в дальнейшем развитии экспорта молочной продукции будут играть страны Ближнего Востока, Северной Африки, Персидского залива и страны Юго-Восточной Азии.

Во многом рост экспорта объясняется вниманием государства к этому направлению. При этом меры господдержки направлены как на развитие экспорта, так и на повышение конкурентоспособности нашей молочной продукции, отметил Роман Чекушов. Основным инструментом является льготное кредитование. В 2020 году был расширен круг получателей этой меры поддержки. Также продолжается работа над расширением направлений поддержки с помощью льготных инвестиционных и "коротких" кредитов. По словам Чекушова, в следующем году планируется предусмотреть и другие инструменты финансирования в рамках льготного кредитования и иных видов кредитов.

Также со второй половины 2020 года государство стало компенсировать затраты на сертификацию продукции на зарубежных рынках. Экспортерам возмещается от 50 до 90% их расходов на сертификацию. В случае, если компания подтверждает экспорт продукции в размере, который в 10 и более раз превышает объем стоимости сертификации, то ей компенсируется 90% затрат на сертификацию продукции АПК. "В эти затраты включаются не только непосредственно средства, которые потратили производители-экспортеры на сам сертификат, но и на лабораторные исследования, которые сопутствуют процедуре сертификации, на доставку образцов и проб, на иные сопутствующие подтвержденные расходы производителей-экспортеров, которые связаны с сертификацией продукции на внешних рынках. Мы компенсируем затраты и на обязательную сертификацию, которая установлена нормативными правовыми актами, и на добровольную сертификацию, которая предусмотрена в экспортных контрактах", - пояснил Роман Чекушов.

Также государство с 2017 года компенсирует часть затрат на транспортировку продукции, поставляемой на экспорт. Со следующего года будут запущены новые меры в рамках финансирования льготного кредитования. Кроме того, минсельхоз работает над тем, чтобы предусмотреть возможность возмещения прямых понесенных затрат при строительстве и модернизации перерабатывающих предприятий. Также со следующего года министерство предполагает дополнить меры поддержки компенсацией затрат на лизинговые платежи, которые возникают при приобретении оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции.