В Госдуму внесен проект поправок в закон об организации азартных игр

В госдуму внесен депутатский законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Параллельно Минфин России представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений, уплачиваемых букмекерами. О сути этих поправок рассказывает Юрий Красовский, президент букмекерской компании "Лига Ставок".

Юрий Васильевич, внесенный в Госдуму законопроект предполагает создание "Единого регулятора азартных игр" с ликвидацией саморегулируемых организаций (СРО) в этой сфере и передачей их функций новой компании. В чем причина замены одного механизма на другой?

Юрий Красовский: На самом деле мы причин не видим. Мы бы поддержали эту идею, если бы, скажем, рынок увидел, что единый регулятор будет помогать легальному бизнесу бороться с нелегальным сектором, с теми, кто маскирует игровые автоматы под букмекерские компании (БК). Но создается впечатление, что авторы законопроекта не очень хорошо знакомы с ситуацией на рынке. Они предлагают инструменты, которые давно существуют в саморегулируемых организациях и доказали свою эффективность. Более того, предлагаемая форма может сыграть на руку нелегальному сектору, поскольку, скорее всего, мы увидим исход легальных ставок в теневой сегмент.

В качестве одного из инструментов предлагается создать компенсационный фонд для возмещения игрокам потерь. А какой сейчас действует механизм гарантий?

Юрий Красовский: Первый барьер, который защищает игроков, называется... "компенсационный фонд" - точно так же, как предлагается назвать "новый" инструмент в законопроекте. Этот фонд существует уже 10 лет, с момента образования СРО. Каждый организатор азартных игр платит в него взнос в размере не менее 30 миллионов рублей. Эти деньги хранятся не в СРО, а в выбранной собранием СРО аккредитованной финансовой организации, как это и прописано в законе. Поэтому предложение о "создании" такого фонда выглядит странно.

Второй барьер - это банковские гарантии, которые букмекеры обязаны предоставлять. Это минимум 500 миллионов рублей. Но скажу, что за все 10 лет не было ни одного обращения за выплатой денег из компенсационного фонда или за счет банковских гарантий. На первом этапе претензии игроков направляются в БК. Компании разбираются на своем уровне и обычно благополучно все решают. В противном случае жалоба переходит в СРО и разбирается на ее уровне. То, что за всю историю существования СРО из фонда и банка гарантий не было сделано никаких выплат, говорит об эффективности этих инструментов.

Правда ли, что ставки в интернете никем не контролируются?

Юрий Красовский: Интерактивные ставки в интернете разрешили принимать с 2014 года. Основным условием была организация платежной системы. Исключительно через нее производятся все ставки и выплаты выигрышей. Называется она - Центр учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС). Эта система имеет лицензию Центробанка РФ и контролируется им же. Полный доступ к ней имеют и другие контролирующие органы, в частности Федеральная налоговая служба. Система отслеживает списки игроков. Если появляется фамилия человека, которого, скажем, подозревают в связях с террористами, то информация о нем тут же передается в компетентные органы.

По сути, нам предлагают "создать" ту систему контроля, которая давно действует. В то же время существует огромный пласт нелегального бизнеса, где нет контролирующих органов и регулятора. Вот где возникают существенные риски, следствием которых могут стать огромные финансовые потери. Отмечу, букмекерская отрасль ведет активную борьбу с нелегальным бизнесом. Самый большой ее конкурент - это операторы в зоне ".com", букмекеры и интернет-казино, которые не имеют лицензии, не платят налоги и целевые отчисления (ЦО). Вот почему ставки легальных букмекеров в интернете контролируются по максимуму.

У нас в стране действует 27 лицензий, из них оперируют порядка 20. Есть так называемые "спящие" лицензии. Общая сумма ЦО зависит от количества лицензий. Существует определенный законом 2017 года минимум таких отчислений - 5 процентов от дохода или 15 миллионов рублей в квартал. Раньше на рынке присутствовали те, кто принимал ставки не только на спорт, но и на другие события, даже на прогноз погоды. Но сегодня это запрещено, принимать ставки можно только на спорт. По закону минимальные отчисления должны платить обладатели всех лицензий. Если они не платят, то их лицензии могут аннулировать.

Как работает система распределения целевых отчислений?

Юрий Красовский: Деньги поступают от БК напрямую в спортивные федерации и лиги и идут на развитие российского спорта. Букмекеры заключают с ними соглашения, так велит закон. Распределяются средства в соответствии с суммами выигрышей по каждому виду спорта. Например, в РФС отчисляется 5 процентов от суммы выигрышей БК по ставкам на футбол, в ФХР - по ставкам на хоккей. Крупные федерации получают более крупные суммы, но надо учесть, что их расходы, тех же футболистов и хоккеистов, в разы больше, чем у малых федераций. Мы считаем, что эта система справедлива, причем введена она была не букмекерами, а законодателями.

Кстати, закон о ЦО впервые был принят в 2017 году, и тогда минспорта проводило активные консультации с букмекерами. Ведь как получились эти 5 процентов? Исходя из маржи букмекерского бизнеса, которая составляет 5-6 процентов. Это означает, что от суммы всех принятых ставок игрокам возвращается в виде выплат 94-95 процентов, а букмекеру остается 5-6 процентов. В 2017 году обсуждались варианты ЦО в размере 10 и 15 процентов. Но в минспорта понимали, что если отчисления будут превышать порог рентабельности, то букмекерский бизнес перестанет существовать.

Внесенный в Госдуму законопроект о создании "Единого регулятора азартных игр" предлагает инструменты, которые давно существуют в саморегулируемых организациях и доказали свою эффективность

Отрасли и так нелегко. Если помните, в этом году спортивные соревнования из-за пандемии коронавируса запретили по всему миру. Российский букмекерский рынок упал на 80 процентов. Это были сложные времена, но надо отдать должное легальным компаниям: практически нигде не было сокращения штатов. Букмекерский рынок устоял за счет киберспорта. Турниры по нему были организованы совместно с федерациями. Благодаря этому букмекеры пережили тяжелый период, а спорт получил финансирование.

Законопроект минфина предусматривает увеличение ЦО - не менее чем вдвое. Согласно ему, каждая букмекерская компания будет обязана отчислять 10 процентов доходов, но не менее 30 миллионов рублей в квартал...

Юрий Красовский: По нашим прогнозам, при таких условиях из 27 лицензий на рынке может остаться всего 3-5 компаний, да и те будут балансировать на грани рентабельности. Чтобы выжить, придется сокращать расходы. Существует мнение, что взамен ЦО букмекеры получают рекламу. Это неверно, они не получают ни одной рекламной надписи, баннера или инвентаря. Но практически все федерации и лиги имеют с БК коммерческие, спонсорские контракты. Это - дополнительные расходы букмекеров. Сумма спонсорских контрактов в 2019 году составила 6 миллиардов рублей, которые получили федерации и лиги. Есть еще рекламные контракты на ТВ. Телеканалы приобретают права на трансляции, за что платят федерациям очень крупные суммы. Возможность оплатить такой контракт канал получает, когда продает рекламу. А основной приобретатель рекламы - букмекер. По нашим данным, в год БК платят за рекламу на ТВ около 5 миллиардов рублей, которые транзитом через телеканалы поступают все в те же федерации. Вот и считайте, сколько денег на самом деле БК вкладывают в российский спорт.

У нас же многие почему-то говорят только об отчислениях. В 2019 году сумма уплаченных букмекерами ЦО составила 1,2 миллиарда рублей. Именно она указана в законопроектах. Кстати, в них не учтено и то, что в этом году в закон вносились поправки, из-за чего ЦО уже выросли примерно вдвое. Поэтому непонятно, что конкретно в законопроекте предлагается умножить на 2: то ли прошлогоднюю сумму отчислений, то ли уже увеличенную в этом году? В последнем случае сумма ЦО вырастет не до 2,4, а до 4,8 миллиарда! Вот тут имеется недопонимание. Если БК окажутся на грани рентабельности, им придется сокращать спонсорские и рекламные контракты или отказаться от них. В этом случае потеряет спорт, а букмекерский бизнес перестанет существовать в том виде, в котором существует сейчас. Соотношение легального и нелегального сектора сдвинется не в нашу пользу.

Среди прочего прозвучало предложение изменить формулу расчета базы для целевых отчислений. В чем его суть?

Юрий Красовский: Возможно, в законопроект закралась ошибка. В основу этой идеи положено мнение, что букмекеры платят ЦО после того, как производят расходы. Это не так. Доход букмекера - это разница между принятыми и выплаченными ставками, то есть выручка до расходов. Важно это понять, потому что в одном из законопроектов предлагается "изменить" систему и обязать выплачивать букмекеров ЦО до расходов. Но БК с 2017 года так и платят - до расходов. Поэтому предложение вообще ничего не сможет изменить.

В соглашениях, которые БК заключают с федерациями, есть пункт, объясняющий причину выплаты ЦО. Отчисления букмекеры платят за использование наименований и символики команд, федераций и лиг при приеме ставок. Раньше отчисления они платили только за российские спортивные события. Но 30 сентября 2020 года вступил в силу закон об отчислениях с международных соревнований, то есть их ввели и на "иностранные" ставки.

И вот тут до сих пор не все ясно, потому что нет логики. Не может же российский спорт получать отчисления от использования букмекерами символики зарубежных команд! Можно спрогнозировать, что рано или поздно, допустим, английская футбольная Премьер-лига предъявит претензии Минспорта России - на каком основании взимаются отчисления за использование символики английских команд? Поэтому механизм хоть и внедрен, но до конца не проработан. Сейчас нам говорят, что, как вариант, это будет плата за предоставление информации, и такой пункт будет включен в соглашения. Но трудно представить, что это может быть за информация, кроме той, которую организаторы зарубежных соревнований публикуют в открытом доступе. Это лишь один из множества примеров того, что на данный момент существует определенное непонимание существующей системы авторами законопроектов и системы, которая предлагается, букмекерами.

Готовы ли букмекеры к конструктивному диалогу с ответственными министерствами, ведомствами и депутатами?

Юрий Красовский: Мы не только готовы к нему, но и просим о нем. Непонятно, почему представителей профессионального сообщества не пригласили к обсуждению законопроектов на стадии разработки. Это позволило бы решить многие вопросы. А теперь любой, кто имеет отношение к отрасли, просто удивляется тому же "введению" компенсационного фонда или контроля ставок. Я, наверное, тоже вас удивлю, но скажу, что главным выгодоприобретателем при определенном развитии событий может стать... нелегальный сектор. Это произойдет в случае, если станет невыгодно вести легальный бизнес. Игроки тоже последуют в теневой сектор и лишатся гарантий. Хочу сказать, что ни в одной стране мира не создан механизм контроля нелегального оперирования в интернете. Даже в таких "жестких" странах, как Китай и США, не существует стопроцентной блокировки нелегального контента. Нет его и в России, хотя СРО ежедневно подает в ФНС сведения о выявленных нарушителях. Мы предоставляем адреса их сайтов, их "зеркал". Каждый день - десятки, сотни адресов. Это лишний раз говорит о том, что легальный сектор ведет активную борьбу с преступниками, которые оперируют в зоне ".com", не платят налоги и ЦО, а уводят деньги в офшоры.

Повторяю, мы готовы обсуждать, готовы предоставить все необходимые данные и участвовать в разработке тех механизмов, которые устроят и государство, и бизнес, и национальный спорт России.